"Signifikanter Gewinn": Der Club ist wirtschaftlich gesund

Finanzchef Rossow wird auf der Bilanz-Pressekonferenz schwarze Zahlen vorlegen - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Rigoroser Sparkurs, höhere Einnahmen: Der einstige Sanierungsfall 1. FC Nürnberg hat sich signifikant entschuldet. Auf der Bilanz-Pressekonferenz im Oktober werde der Club "einen signifikanten Gewinn präsentieren", erklärt Finanzvorstand Niels Rossow.

So ein Nullvier im ersten Heimspiel schüttelt einen Fußballverein gleich mal kräftig durch, erst recht einen ambitionierten wie den 1. FC Nürnberg. Dass nicht viel Zeit bleibt, um noch länger über den Auftritt vom Montagabend nachzudenken, kommt den Verantwortlichen diesmal sehr gelegen.

Höchste Heimniederlage im Unterhaus. Erstmals Heimauftakt in Liga 2 verloren. Es war auch historisch ein rabenschwarzer Abend für den 1. FC Nürnberg: 0:4 heißt es am Ende gegen den Hamburger SV um die Ex-Cluberer Tim Leibold und Dieter Hecking. Die Nürnberger Zeitung hat ganz genau hingeschaut - hier kommen die FCN-Profis in der Einzelkritik!

Die Aufgabe am Freitagabend ist allerdings nicht minder heikel und vor allem nicht minder wichtig. Wie üblich gibt es im DFB-Pokal auch diesmal richtig viel Geld zu verdienen, von dem sie angesichts leerer Konten und Kassen ja eigentlich nie genug haben können. Mit einem Sieg im Erstrundenspiel am Freitagabend beim Drittliga-Tabellenführer FC Ingolstadt (Anstoß 20.45 Uhr) hätte der Bundesliga-Absteiger nur über die ausgelobte Verbandsprämie bereits etwa eine halbe Million mehr.

Wie eigentlich immer seit der Vereinsgründung vor über 119 Jahren ist der Club auf zusätzliche Einnahmen dringend angewiesen, zumal traditionell nur mit einer Pokal-Partie kalkuliert wird. Das gebietet die wirtschaftliche Vernunft, ist aber möglicherweise auch den drei Auftakt-Pleiten seit 2012 geschuldet.

Trotzdem ist im August 2019 einiges anders als vor ungefähr zwei Jahren, als der Verein mit fast 21 Millionen Euro Verbindlichkeiten noch als Sanierungsfall galt. Seitdem ist einiges passiert, was den Aufsichtsratsvorsitzenden tief durchatmen lässt: "Wirtschaftlich", sagt Thomas Grethlein, "sind wir jetzt gesund."

Bereits nach der Aufstiegssaison 2017/18 hatte sein Club einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,7 Millionen Euro nach Steuern ausgewiesen und zum 31. Dezember sogar zum ersten Mal seit Urzeiten ein "signifikant positives Eigenkapital", wie Finanzchef Niels Rossow Ende April nach der zum ersten Mal seit Urzeiten reibungslosen Lizenzerteilung ohne jegliche Auflagen oder Bedingungen frohlockte. Damit aber nicht genug: Auf der Bilanz-Pressekonferenz im Oktober "werden wir einen signifikanten Gewinn präsentieren", kündigt Rossow an.

Bereits beim Neujahrsempfang hatte der Herr der Zahlen mehr als angedeutet, dass sein 1. FC Nürnberg "überm Berg" sei und vieler Sorgen ledig, sich 2018 finanziell "nahezu vollständig konsolidiert" habe. Nach Informationen dieser Zeitung konnten die Schulden zum Stichtag 30. Juni unter die Zehn-Millionen-Marke gedrückt werden. "Die Verbindlichkeiten", bestätigt Rossow indirekt, "wurden signifikant abgebaut und in ein solides Maß gebracht."

