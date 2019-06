Sitzplatz-Ultras: Die Entwicklung des Frauenfußballs

In der neuen Folge ist Anne Cirener vom 1. FC Nürnberg zu Gast - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Fußball-WM? Frauen-WM? Fußball-WM der Frauen? Namen gibt es viele. Fakt ist: In Frankreich spielen derzeit die besten Mannschaften der Welt um den Titel. Mit Anne Cirener, der Schatzmeisterin der Fußballerinnen des 1. FCN, spricht NN-Redakteur Michael Fischer in der aktuellen Folge der #sitzplatzultras über das Turnier und die Entwicklung des Frauenfußballs in Nürnberg, Deutschland und Europa.

Sitzplatz-Ultras, Folge 43: Die Entwicklung des Frauenfußballs

Alle Folgen unserer Podcasts finden Sie in unserem Podcast-Archiv.

Sitzplatz-Ultras auf iTunes

Hier geht's zum RSS-Feed

Die Sitzplatz-Ultras auf Spotify

nb