Ski-Rentner Neureuther will nicht ins Show-Geschäft

35-Jähriger äußert sich nach Karriereende zu Dschungel und "Let's Dance" - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Nach seinem Spaß-Debüt als Schlagersänger will der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther auf weitere Ausflüge in das Showgeschäft verzichten.

"Nein, sicher nicht." Zu "Let's Dance" zieht es Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther nicht. Und auch sonst will der Familienvater dem Show-Geschäft eher fernbleiben. © Lino Mirgeler, dpa



"Nein, sicher nicht." Zu "Let's Dance" zieht es Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther nicht. Und auch sonst will der Familienvater dem Show-Geschäft eher fernbleiben. Foto: Lino Mirgeler, dpa



Der 35-Jährige sagte der Süddeutschen Zeitung am Wochenende, dass man ihn in TV-Shows nicht sehen werde, also weder in der Tanzsendung "Let's Dance" ("Nein, sicher nicht") noch in der Spieleshow "Ewige Helden" ("Kann ich mir auch nicht vorstellen") und im Dschungelcamp erst recht nicht.

Neureuther hatte jüngst seine aktive Karriere als Skirennfahrer beendet. Zum 1. April nahm er dann zusammen mit Antenne Bayern aus Jux ein Lied auf, das es sogar in die Charts schaffte. Die Einnahmen kamen karitativen Zwecken zugute. Der Familienvater engagiert sich seit Jahren dafür, dass Kinder in der Freizeit mehr Sport treiben.

Dem Skirennsport will der Garmisch-Partenkirchener weiter verbunden bleiben, wie er zuletzt mehrfach sagte. Ein Job als Kommentator oder Experte für das Fernsehen steht im Raum. "Die nächste Saison steht ja noch nicht an, aber in die Richtung könnte es gehen", sagte er.

dpa