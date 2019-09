Sparkasse Nürnberg steigt beim Club als Großsponsor ein

Der FCN darf sich über den nächsten lokalen Partner freuen - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Die Sparkasse Nürnberg, das haben das Geldinstitut und der Verein bestätigt, steigt beim FCN als Sponsor ein - und wird dem einst ziemlich klammen, seit Jahren nun aber schon auf Konsolidierungskurs befindlichem Club ordentlich Geld in die Kasse spülen. Um 14.30 Uhr wird die Zusammenarbeit im "ClubHaus" auch nach außen hin besiegelt.

Die Sparkasse Nürnberg arbeitet künftig intensiver mit dem Club zusammen. © Eduard Weigert



Die Sparkasse Nürnberg arbeitet künftig intensiver mit dem Club zusammen. Foto: Eduard Weigert



Zu viel verraten wollte man bei der Sparkasse und beim FCN am Mittwochmorgen noch nicht. Also, zumindest was das Ausmaß des Engagements und die Facetten der Zusammenarbeit betrifft. Bestätigt ist seit Mittwochmorgen gleichwohl, dass die Sparkasse Nürnberg beim Lieblingsverein der Stadt als neuer Kooperationspartner an den Start geht.

Wie gut sich die Zusammenarbeit anfühlt, durften Sparkasse und Club schon im Frühjahr in Erfahrung bringen, als die ordnungsliebenden, aber zur Zeit nicht wirklich ordnungshaltendenen Lukas Mühl & Co. ausnahmsweise nicht im Defensivverbund aufräumten. Ganz offensiv befreiten die Profis mit vielen Freiwilligen Spiel- und Bolzplätze von Müll und Unkraut und schufen so "Spielräume" für den fußballerischen Nachwuchs der Noris. Es ist anzunehmen, dass man im Rahmen der nun größer gefassten Partnerschaft ähnliche Aktionen weiterführen, aber auch weiterentwickeln werde, heißt es vom FCN dazu. Ein Erfolg für den im Abwehrverband ordnungsliebenden, zur Zeit aber nicht wirklich ordnungshaltenden Altmeister war die Aktion im April in jedem Fall, sodass man sich im Anschluss auch über weitergehende Kooperation unterhielt.

Das Ergebnis präsentiert Nürnbergs Vorzeigeclub heute, wenn Finanzvorstand Niels Rossow, begleitet von Pokalsieger Andreas Wolf sowie den aktuellen Club-Spielern Enrico Valentini und Felix Lohkemper, das gewinnbringende Engagement in Nürnbergs nigelnagelneuem Fansshop präsentieren darf.

Dass dieser Einstieg für den FCN, der schon in der jüngeren Vergangenheit wieder erfolgreicher das Zusammenspiel mit lokalen Unternehmen suchte, auch wirklich gewinnbringend ist, stellt die Bild-Zeitung schon vorab in Aussicht. Die Sparkasse, schreibt das Blatt, wird in einer auf mehrere Jahre angelegten Zusammenarbeit als Großsponsor aktiv. Und damit dem Club pro Jahr wohl rund eine halbe Million Euro aufs Konto überweisen.

Bilderstrecke zum Thema Aufräum-Aktion: Club-Profis putzen Schulhöfe und Bolzplätze Nürnbergs Bolzplätze sollen schöner werden, und darum zogen der Club, die Sparkasse Nürnberg und 500 Freiwilligen im April los und räumten auf. Zuletzt war die Maiacher Grundschule dran - hier griffen Sebastian Kerk und Enrico Valentini zur Greifzange brachten den Schulhof auf Vordermann.