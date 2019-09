SpVgg-Splitter: Kickers, Derby-Karten und der "Kiwi-Messi"

Schiele und Sontheimer besuchen Fürth - Mudrinski netzt in Polen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Länderspielpause und nix los? Im Gegenteil: Am Donnerstag können sich die Kleeblatt-Fans (zumindest) ein Testspiel ihrer Lieblinge anschauen. In Sachen Derby-Tickets gibt's Informationen. Und dann sind da noch ehemalige Fürther, die im Ausland auf sich aufmerksam machen.

Was macht denn eigentlich der Marco Rojas so? Gute Frage! Die Antwort finden Sie in diesem Text. © Sportfoto Zink / JüRa



Was macht denn eigentlich der Marco Rojas so? Gute Frage! Die Antwort finden Sie in diesem Text. Foto: Sportfoto Zink / JüRa



Um 16.30 Uhr ist Anstoß zum Testspiel der SpVgg gegen die Würzburger Kickers (Charly-Mai-Sportplatz, Kapellenstraße 41, Fürth). Die Unterfranken sind schlecht in die Saison gestartet, belegen nach sieben Spieltagen mit sechs Punkten den drittletzten Platz. Coach ist der ehemalige Co-Trainer von Stefan Ruthenbeck in Fürth, Michael Schiele. Weitere bekannte Namen aus mittelfränkischer Sicht sind der Fürther Leihspieler Patrick Sontheimer sowie Simon Rhein, der erst in dieser Transferperiode vom 1. FC Nürnberg an die Kickers verliehen wurde.

Das Frankenderby steigt am letzten Sonntag im November, die SpVgg Greuther Fürth hat ein Heimspiel. Bis 1. Oktober haben Dauerkarteninhaber, Ronhof Racker und Vereinsmitglieder ein Vorkaufsrecht auf Eintrittskarten. Erst dann entscheidet sich, ob überhaupt Karten in den freien Verkauf gehen. Gästefans sollen ihre Tickets über das Kontingent des FCN beziehen.

Mudrinski knipst wieder

Es folgen zwei Meldungen aus der Rubrik: Gestern Fürth, heute in den Tiefen des Weltfußballs...

Meldung 1: Der serbische Stürmer Ognjen Mudrinski war der SpVgg im Sommer 2013 rund 850.000 Euro wert und hatte mit seiner wuchtigen Spielweise sogar das Potenzial zum Publikumsliebling. Immerhin vier Tore und drei Vorlagen gelangen ihm in 17 Einsätzen. Übergewicht und viele kleine Blessuren verhinderten aber einen Heldenstatus im Ronhof. Da half auch nichts, dass er im folgenden Sommer fast zehn Kilo mit einem Personaltrainer abgenommen hatte - nach nur einem Jahr war Schluss in Fürth. Über die Schweiz, wo er in Aarau mit Richard Magyar zusammenspielte, ging es für ihn zurück in die erste serbische Liga; dort hatte er ein halbes Jahr lang gar keinen Verein. Doch siehe da: Vergangene Saison schoss der 27-Jährige in 34 Partien 18 Tore für den FK Cukaricki und wechselte nun für stolze 600.000 Euro zum polnischen Klub Jagiellonia Bialystok. Auch dort hat er schon genetzt: gegen Mario Malocas Verein Legia Danzig. Der ehemalige Innenverteidiger des Kleeblatts fehlte jedoch mit einer Fußverletzung.

Meldung 2: Ein weiterer bunter Vogel in Fürth war von August 2014 bis Januar 2015 der "Kiwi-Messi" Marco Rojas. Der Neuseeländer spielt mittlerweile für SönderjyskE in Dänemark. Sein Torhüter ist Sebastian Mielitz, beim Kleeblatt von 2015 bis 2017. Richard Magyar wiederum zog es ja in diesem Sommer zurück nach Schweden, zu Hammarby IF. Knipser dort: Nikola Djurdjic, in Fürth in der Saison 2013/14.