Stark dezimierte Ice Tigers feiern Testerfolg in Bozen

Kapitän Patrick Reimer sorgte für klare Verhältnisse - vor 16 Minuten

NÜRNBERG/BOZEN - Stark dezimiert sind die Thomas Sabo Ice Tigers nach Bozen gereist, um erneut zu testen, bevor am 13. September die Liga wieder beginnt: Beim Südtirol Summer Classic unterlagen sie im ersten Spiel den Stavanger Oilers mit 3:4 nach Penaltyschießen. Den gleichen Spielstand hatte auch die zweite Partie. 3:3 stand es nach 60 Minuten gegen den tschechischen HC Kladno. Diesmal gingen die Ice Tigers mit mehr Glück und 4:3 vom Eis.

Die Ice Tigers befinden sich derzeit mitten in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Foto: Sportfoto Zink



Gegen die Stavanger Oilers, einen norwegischen Erstligisten, gingen die Ice Tigers schnell durch Tim Bernhardt in Führung. Die Antwort der Oilers ließ nicht lange auf sich warten: In der 9. Minute bekam Dan Kissel den Puck vor den Schläger und verwandelte zum Anschlusstreffer. Ausgeglichen war der Spielstand auch nach dem zweiten Spielabschnitt. Beide Teams trafen jeweils einmal. Nach einer Disziplinarstrafe gegen Rylan Schwartz, der wegen eines Bandenchecks in die Kabine geschickt wurde, begannen die Ice Tigers das letzte Drittel in Unterzahl und überstanden danach eine doppelte Unterzahl. In der 47. Minute gingen die Oilers in Führung. Aber kurz darauf machte Chris Brown Tor Nummer drei für die Ice Tigers. In den letzten elf Spielminuten gelang keiner Mannschaft der Siegtreffer. Erst im Penaltyschießen klärte Markus Soberg für die Oilers, die im Finale des Summer Classic auf den HCB Südtirol Alperia trafen.

Spiel um Platz drei

Den Ice Tigers blieb das Spiel um Platz drei gegen die Mannschaft des legendären Jaromir Jagr. Auch mit 47 Jahren ist der Tscheche noch nicht im Eishockey-Ruhestand. Er gilt als einer der besten Offensivspieler aller Zeiten. Mit den Pittsburgh Penguins gewann er zweimal den Stanley Cup (1991 und 1992) und wurde fünfmal als bester Scorer der Saison ausgezeichnet. Seit 2018 steht der Stürmer für den HC Kladno auf dem Eis. Ihr Spiel gegen die Gastgeber aus Bozen verloren die Tschechen trotzdem recht glatt mit 3:7.

Eisige Antwort

Auch die Ice Tigers konnten sie nicht besiegen. Kladno ging nach 17 Minuten in Führung, weil Ice Tigers-Torwart Jonas Langmann den Handgelenkschuss von Jakub Strnad nicht halten konnte. Der Ausgleich durch Alanov folgte in der 33. Minute. Dann traf Kladno in doppelter Überzahl zum 2:1. Die Antwort der Ice Tigers ließ nicht lange auf sich warten: In Unterzahl erzielte Kevin Schulze das 2:2. Absetzen konnte sich danach kein Team. Und so musste abermals das Penaltyschießen entscheiden. Kapitän Patrick Reimer sorgte für klare Verhältnisse.

Melanie Kunze