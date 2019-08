Stark gegen das Spitzenteam: HCE unterliegt Nantes knapp

ERLANGEN - Eine starke Hälfte, einen größeren Durchhänger - und einen bemerkenswerter Schlussspurt sahen die 1317 Zuschauer in der Erlanger Hiersemannhalle am Mittwochabend, als der französische Spitzenklub HBC Nantes beim HC Erlangen zu Gast war.

Eine starke Aufholjagd reicht am Ende nicht: Der HC Erlangen um Nico Büdel (li.) und Jan Schäffer verlor beim zweiten Erlanger Champions Day knapp gegen Nantes. © Sportfoto Zink / OGo



Am Ende gab es einen knappen 34:33 (17:15)-Sieg des Champions-League-Finalisten von 2018 - und die Erkenntnis, "dass wir uns noch steigern müssen", wie Nikolai Link, Erlangens Rückraumspieler, fand.

Beim letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel im Pokal am 18. August in Hanau gegen Zweitligist Eisenach ging es dem Handball-Bundesligisten darum, "noch einmal auf höchstem Niveau zu testen", wie Adalsteinn Eyjolfsson, der Trainer, verriet. Dies geschah vor besonderer Kulisse gegen einen besonderen Gegner: In der Hiersemannhalle, dem Handballherz dieser Stadt, traf man auf HBC Nantes mit seinen Weltklassespielern Olivier Nyokas und Kiril Lazarov.

Torwart-Talent brilliert

Doch in den Fokus spielte sich ein Torwart: Emil Nielsen überzeugte vergangene Saison bereits in der Champions League mit dem dänischen Meister Skjern, nun entgeisterte er reihenweise Erlangens Angreifer. Unglaubliche 14 Paraden feierte das 21-jährige Torwart-Phänomen in Halbzeit eins und verhinderte nicht nur, dass Nantes in größeren Rückstand geriet, sondern überhaupt noch im Spiel blieb. Das deshalb, weil Erlangen ein kluges Angriffsspiel zeigte, reihenweise hochkarätige Tormöglichkeiten erarbeitete. Diese aber, auch in zwei Gegenstößen, nicht an Nielsen vorbei brachte.

Anders die Franzosen, die die Erlanger Fehler eiskalt und zu jederzeit bestraften. So ging es bald auf vier Tore davon, ehe Eyjolfsson reagierte und den engagierten Antonio Metzner für den überwiegend glücklosen Sime Ivic brachte und Quentin Minel für Nikolai Link. Der war ja der letzte Spieler im Team gewesen, der das allererste und auch einzige Bundesligapunktspiel des HC Erlangen in der Hiersemannhalle miterlebt hatte. Beide Neuzugänge brachten mit schönen Rückraumtreffern Erlangen wieder heran, 15:17 stand es zur Pause.

Die Uhr verhindert den Ausgleich

Im zweiten Durchgang dann erlebte Erlangen einen gewaltigen Durchhänger nach der Pause. Binnen zehn Minuten schraubte Nantes kompromisslos das Ergebnis in die Höhe, beim 20:29 (43.) schien die Begegnung vorentschieden. Eyjolfsson brachte wieder Carsten Lichtlein für Nikolas Katisgiannis und Nantes wechselte kräftig durch - es erwies sich als Fehler der Franzosen: Plötzlich erwachte der Kampfgeist in der Erlanger Mannschaft, auch der Geist der Hiersemannhalle, der in den vergangenen Jahrzehnten HG und CSG schon über sich hinauswachsen ließ, flog nun von den Rängen.

Der HCE warf sechs Tore in Folge, Lichtlein hielt hinten sensationell - und Nantes zeigte Nerven. Angetrieben von einer beeindruckenden Stimmung für ein Testspiel kämpfte nun der HCE bemerkenswert leidenschaftlich - ebenfalls für ein Testspiel: Immer näher kam die Mannschaft, angeführt nun von einem begeisternden Minel, der am Ende sechs Mal traf, dem Topklub, einzig die Uhr verhinderte am Ende noch den Ausgleich. Und so blieb es bei einem hauchdünnen 33:34 aus Erlangen Sicht.

"Wir können insgesamt zufrieden sein, finde ich", sagte Nikolai Link, der mit Sebastian Firnhaber den Innenblock lange Zeit sehr ordentlich schloss. Abwehrchef Petter Overby wird ja immernoch schmerzlich vermisst. "Aber bis zum Pokal müssen wir uns schon noch steigern."