Stürmersuche: Ice Tigers sind wieder auf der Pirsch

Sportdirektor Dietzsch sucht nach einem Mittelstürmer, um die Personalsituation zu entspannen - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Der Kapitän ist wieder fit, andere trainieren wieder mit - das Ende der Verletzungsmisere ist bei den Thomas Sabo Ice Tigers trotzdem noch nicht abzusehen. Sportdirektor André Dietzsch sucht deshalb nach einem neuen Spieler und schließt selbst eine Verstärkung mit deutschem Pass nicht aus.

Ein schmerzhafter Ausfall - vor allem für Jim O'Brien selbst, aber eben auch für die Ice Tigers, die mindestens noch vier weitere Monate auf den Mittelstürmer verzichten müssen. © Thomas Hahn/Zink



Sie hoffen auf eine Anreise ohne Stau auf dem Brenner, ein Spiel gegen Jaromir Jagr und darauf, dass sich kein weiterer Spieler verletzt. Am Donnerstag fahren die Ice Tigers zu einem weiteren Vorbereitungsturnier. In Bozen treffen sie am Samstag (20 Uhr) auf den norwegischen Spitzenklub Stavanger Oilers. Sie können selbst entscheiden, ob sie am Sonntag im großen oder im kleinen Finale gegen den HC Bozen oder die Rytiri Kladno spielen wollen, die bereits am Freitag aufeinander treffen. Der tschechische Vertreter wird mit einer Eishockey-Legende antreten: Jaromir Jagr ist mittlerweile 47 Jahre alt, denkt aber nicht daran, seine große Karriere zu beenden. Für ein Engagement in Nürnberg kommt er trotzdem nicht in Frage.

André Dietzsch sucht zunächst einmal nach einem deutschen Spieler, lässt sich aber nicht darauf ein, einzelne Namen zu kommentieren. Zum Beispiel Felix Schütz, Silberheld von Pyeongchang, der sich zuletzt in Straubing vorbereitet, aber noch keinen Vertrag für die kommende Saison hat. "Zwei, drei andere wären schon auch noch frei", sagt der Nürnberger Sportdirektor nur, der vor allem auf der Position des Mittelstürmers Bedarf hat. Zugang Jim O'Brien fällt mindestens vier weitere Monate wegen einer schweren Beinverletzung aus. Zudem fehlt Philippe Dupuis weitere zwei Monate. "Wenn deine beiden ersten Mittelstürmer ausfallen, dann wird es schon ernst." Sollte er sich mit keinem deutschen Spieler auf ein Engagement einigen können, "bei dem es für beide passt", werden die Ice Tigers wohl doch noch einen weiteren Importspieler holen. Es wäre der zehnte im Aufgebot, spielberechtigt sind allerdings jeweils nur neun.

Gilbert kehrt zurück aufs Eis

Die Spielberechtigung für das Wochenende in Südtirol hat sich derweil Patrick Reimer selbst erteilt. Der Kapitän wird ebenso mitwirken können wie Brett Festerling, der zuletzt ebenfalls geschont wurde. Tom Gilbert trainiert nach seiner Rücken-Operation seit dieser Woche erstmals wieder mit der Mannschaft. Für den Saisonstart am 13. September kommt der routinierte Verteidiger wohl noch nicht wieder in Frage. Das gilt auch für Marcus Weber, Joachim Ramoser und Max Kislinger.