Szenarien im Tabellenkeller: So steigt der Club am Samstag ab

Mögliche Rechenspielchen über den Abstieg beginnen - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Es darf gerechnet werden: Drei Spieltage vor Schluss könnte in der Bundesliga bereits feststehen, wer den Gang in die zweite Liga antreten muss. Um die Klasse am Ende doch noch irgendwie zu halten, zählen für den Club eigentlich nur noch Siege - doch selbst das könnte eventuell nicht reichen.

Der Abstieg in die 2. Liga könnte für Tim Leibold (li.) und Hanno Behrens bereits an diesem Spieltag beschlossene Sache sein. © Sportfoto Zink



Der Abstieg in die 2. Liga könnte für Tim Leibold (li.) und Hanno Behrens bereits an diesem Spieltag beschlossene Sache sein. Foto: Sportfoto Zink



Bereits an diesem Samstag könnte das Bundesligadasein des 1. FC Nürnberg zum neunten Mal in der so ruhmreichen Vereinsgeschichte beendet sein. Mit fünf Punkten Rückstand auf den Tabellensechzehnten VfB Stuttgart und nur noch drei ausstehenden Spielen hat der Club es nicht in der eigenen Hand, die Klasse in Deutschlands höchster Spielklasse zu halten. Auch wenn aus den letzten Partien noch die maximale Anzahl von neun Punkten erreicht werden würde, könnte das nicht zum Verbleib in der Bundesliga reichen. Doch was muss passieren, dass der FCN bereits an diesem Wochenende die Segel streicht?

Die Rechnung des sicheren Abstieges an diesem Samstag ist leicht: Gewinnt der VfB Stuttgart bei Hertha BSC und der Club spielt zeitgleich in Wolfsburg Remis oder verliert, ist der neunte Erstliga-Abstieg in der Vereinsgeschichte besiegelt. Auf längere Sicht betrachtet, ist der Klassenerhalt für den Altmeister allerdings noch unter verschiedenen Konstellationen möglich, vorausgesetzt, es kann mindestens ein Spiel gewonnen werden:

Bilderstrecke zum Thema Pyro und Trikotwünsche: So bunt war die Club-Choreo! So ein Duell gegen die Bayern ist immer etwas ganz besonderes für den 1. FC Nürnberg und seine Fans. Entsprechend einfallsreich präsentierten die Club-Anhänger ihre Choreo mit klarer Ansage in Richtung München. Das Duell der Trikotwünsche ging indes klar an den Rekordmeister. Hier sind die Bilder aus dem Max-Morlock-Stadion!



Szenario 1: Der Club gewinnt alle drei Spiele

Der Idealfall. Mit der maximalen Punkteausbeute hätte der FCN nach 34. Spieltagen 28 Zähler auf dem Konto. Gelingt das, muss der VfB Stuttgart aus seinen letzten drei Partien mindestens vier Punkte holen, um mit dem Club punktgleich zu sein. Da die Tordifferenz der Schwaben aktuell um sieben Treffer schlechter ist als die der Franken, könnte dem Club das theoretisch reichen. Das Schlusslicht aus Hannover, aktuell einen Punkt hinter dem FCN, könnte in diesem Fall ebenfalls alle drei Spiele gewinnen und würde trotzdem absteigen.

Sie wollen es selbst probieren? Hier geht's zum Tabellenrechner

Szenario 2: Der Club gewinnt zwei der drei Spiele

Ist das der Fall, darf Stuttgart keines der letzten Spiele gewinnen und nur zweimal Remis spielen, um dieselbe Anzahl an Punkten zu haben, wie der Club, falls diesem ein weiteres Unentschieden gelingt. Fährt Hannover hingegen drei Siege ein und Stuttgart spielt nur einmal Remis, sind Nürnberg und der VfB direkt abgestiegen.

Szenario 3: Der Club gewinnt nur ein Spiel

Stuttgart müsste in diesem Fall alle Spiele verlieren und der FCN noch mindestens zwei Remis einfahren, um punktgleich mit dem VfB zu sein. Gewinnt Hannover erneut dreimal, muss Stuttgart mindestens drei Punkte einfahren, um punktgleich mit 96 zu sein.

Bilderstrecke zum Thema Ekstase und Entsetzen: Club taumelt gegen den FCB zwischen Gefühlswelten Eine Führung, die knapp 30 Minuten hält, ein bitterer Slapstick-Ausgleich, ein verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit - und ein Mathenia, der kurz vor Abpfiff doch noch einen Punkt rettet: Gegen den FC Bayern München taumelte der Club zwischen den Gefühlswelten, zwischen Ekstase und Entsetzen, Fußball-Oberhaus und der Zweiten Bundesliga. Die Bilder einer irren Berg- und Talfahrt!



Wer hat das leichteste Restprogramm?

Nicht ganz unerheblich in den Rechenspielchen ist das Restprogramm, das die drei Abstiegskandidaten haben. Für den Club geht es mit Wolfsburg und Gladbach noch gegen zwei Vereine, die ums internationale Geschäft spielen. Erst am letzten Spieltag steht mit Freiburg ein Kontrahent gegenüber, der auf Augenhöhe mit den Franken scheint.

Für Stuttgart steht zunächst ein Gastspiel beim kriselnden Hauptstadtklub Hertha BSC an, ehe es ebenfalls gegen Wolfsburg und am letzten Spieltag gegen den FC Schalke 04 geht. Sowohl für Berlin als auch für die Knappen geht es um nichts mehr, daher dürfte das Restprogramm des VfB tabellarisch gesehen etwas leichter sein, als das des FCN.

Hannover 96 hat mit dem FC Bayern zwar zunächst den wohl schwersten Brocken der Liga vor der Brust, anschließend mit Freiburg und Düsseldorf allerdings zwei Aufgaben, die machbar erscheinen.

Bilderstrecke zum Thema Rot-Schwarzer Marsch: Die Club-Fans ziehen zum Stadion Angetrieben von den dumpfen Schlägen einer Trommel, roten Rauchwolken und einem Meer aus Club- und Anti-Bayern-Fahnen ziehen Tausende Fans des 1. FC Nürnberg von der Meistersingerhalle aus weiter in Richtung Max-Morlock-Stadion. Dort wartet ab 18 Uhr bekanntermaßen der Rekordmeister aus München zum Derby.



Tim Sohr E-Mail