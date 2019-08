Torschütze Green zum Sieg: "Klar, dass noch nicht alles perfekt läuft"

Das Kleeblatt ist zufrieden, aber es gibt noch viel Arbeit - vor 1 Stunde

FÜRTH - Nach einer flachen ersten Halbzeit gewinnt das Kleeblatt mit 1:0 nach einem Kopfballterffer von Julian Green zum Sieg. Am Ende war die Spielvereinigung konsequenter.

Tobias Mohr und Julian Green jubeln über das 1:0. © Sportfoto Zink / WoZi



Stefan Leitl: "Wir wussten, was auf uns zukommt – dass es ein sehr schwieriges Spiel wird, dass es viel in intensive Zweikämpfe geht. Wir haben darauf taktisch reagiert und haben mit einer Doppelsechs gespielt. In der ersten Halbzeit haben wir bis auf den Freistoß keine Chance für den Gegner zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir die vielen langen Bälle sehr gut verteidigt. Mit ein bisschen mehr Glück oder Überzeugung hätten wir in der ersten Halbzeit schon in Führung gehen können, als Julian Green zum Abschluss geht. Aber zur Pause geht das Unentschieden in Ordnung. Ich glaube schon, dass die Jungs es in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht und wir auch verdient gewonnen haben."

Mersad Selimbegović: "Ja, es war ein Spiel wie wir es erwartet haben. Die erste Halbzeit haben sich beide Mannschaften neutralisiert. In der zweiten Hälfte ist es anders gelaufen. Wir mussten reagieren und wechseln in der Innenverteidigung. Dann kriegen wir ein Gegentor, das wir nicht kriegen dürfen. Wir haben vorne keine Durchschlagskraft gehabt, das war zu wenig. Der Gegner hatte die Phasen gehabt, wo er gedrückt hat. Glückwunsch zu einem verdienten Sieg."

Julian Green: "Es war kein leichtes Spiel heute, auch mit dem Wetter. In der ersten Halbzeit war es ein bisschen schwer, aber auch da hatten wir schon ein paar gute Möglichkeiten, können da vielleicht schon ein Tor machen. In der zweiten Halbzeit haben wir noch mehr mit Tempo Fußball gespielt, zielstrebiger und direkter. Wir haben die entscheidenden Duelle vorne gewonnen und dann gewinnt man so ein Spiel. Es ist der dritte Spieltag, da ist klar, dass noch nicht alles perfekt läuft, das wird in den nächsten Wochen immer mehr kommen. Wir sind alle super Fußballer und auf dem Platz verstehen wir uns gut. Auf die Leistung heute können wir aufbauen. Ich will immer Tore schießen, das macht Spaß und das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben."

Branimir Hrgota: "Es war schön, wieder zu zocken. Ich finde wir machen das gut von den ersten Minuten an, und dann ist es schön, wenn man rein kommt und auch gut spielt. Klar ist das mit dem Videobeweis schade, aber das wichtigste ist, dass wir die drei Punkte haben. Der Trainer hat gesagt, ich soll mutig sein, mein Eins-gegen-Eins suchen und Chancen kreieren. Es ist sehr schön, wenn man wieder auf dem Platz stehen darf. Ich muss langsam starten, weil wir keine Verletzung riskieren wollen. Wir sind alles sehr jung und junge Spieler haben viel Mut, das haben wir gut gemacht heute."

mlk