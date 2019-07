Trainieren in Tirol: Fürth macht sich auf ins Kleeblatt-Camp

Steininger und Parker sind nicht dabei - Magyar bleibt wohl auch daheim - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Spielvereinigung bricht am Samstagvormittag in ihr Trainingslager im österreichischen Bad Häring auf. Schon am Nachmittag ist die erste leichte Trainingseinheit geplant. Mit Daniel Steininger und Shawn Parker wurden zwei Spieler schon vor Reisebeginn aussortiert.

Er weiß, dass er zu Hause bleiben muss: Daniel Steininger (rechts) soll in Fürth nach einem neuen Arbeitgeber suchen. © Sportfoto Zink / WoZi



Er weiß, dass er zu Hause bleiben muss: Daniel Steininger (rechts) soll in Fürth nach einem neuen Arbeitgeber suchen. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Zweitliga-Profis der SpVgg Greuther Fürth nicht. Nach der Ankunft in Tirol, genauer gesagt im Teamhotel "Das Sieben" in Bad Häring am Samstag gegen 14 Uhr, steht gegen 16.30 Uhr schon die erste leichte Einheit des Trainingslagers (bis 13. Juli) auf dem Programm.

Nicht nur Steininger fehlt

Trainer Stefan Leitl plant in der Regel mit zwei Einheiten am Tag, einer vormittags (10.30 Uhr), einer nachmittags (16 Uhr). Doch es gibt auch Ausnahmen: Den Mittwoch, 10. Juli, zum Beispiel: Dann stehen um 11 Uhr in Wörgl und um 17 Uhr in Brixen zwei Testspiele gegen den englischen Premiere-League-Absteiger Huddersfield Town AFC an. Zwei, wahrscheinlich sogar drei Fußballprofis werden nicht mit ins Kufsteinerland fahren: Die beiden Stürmer Daniel Steininger (24) und Shawn Parker (26) müssen auf jeden Fall in Fürth bleiben, wo sie sich auf die Suche nach einem neuen Arbeitgeber konzentrieren können. "Wir haben da mit offenen Karten gespielt, deswegen war es für sie auch keine große Enttäuschung mehr", sagt Trainer Leitl. Beide kamen bereits in der vergangenen Saison nur zu wenigen Einsatzzeiten.

Eigengewächs Steininger, in Fürth vor allem als zweifacher Derby-Torschütze in Erinnerung, hatte vor der vergangenen Saison einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, den Durchbruch aber nicht geschafft. Auch Parker schaffte es nicht, nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen, wurde zudem immer wieder von kleineren Verletzungen gestoppt.

Bei Innenverteidiger Richard Magyar hängt die Fahrt noch davon ab, ob sich das Kleeblatt und sein alter Verein Hammarby IF auf eine Ablösesumme einigen können. Es darf aber als unwahrscheinlich gelten, dass er die Reise antreten wird.

Jungspund-Trio, Ernst und ein Turnier

Die drei Nachwuchsspieler Jamie Leweling (18), Mert-Yusuf Torlak (16) und Viktor Miftaraj (18) werden dagegen am Trainingslager teilnehmen. Alle drei trainieren bereits seit Vorbereitungsbeginn mit den Profis. Auch Sebastian Ernst, der sich nach seinem Mittelfußbruch noch im Aufbautraining befindet, ist in Bad Häring mit dabei.

Auf der Rückreise macht das Kleeblatt am Samstag, 13. Juli, noch Stopp in Heimstetten bei München: Bei einem hochklassig besetzten Mini-Turnier trifft Fürth unter anderem auf den FC Augsburg.

Bilderstrecke zum Thema Stefaniak schlägt zu: SpVgg Greuther Fürth besiegt SC Eltersdorf Die SpVgg Greuther Fürth hat auch ihr drittes Testspiel erfolgreich gestalten können. Mit 3:1 besiegte das Kleeblatt am Donnerstagabend den Bayernligisten SC Eltersdorf und reist nun mit breiter Brust ins Trainingslager nach Tirol.