Trainingsauftakt: Die neue Bissigkeit der Ice Tigers

NÜRNBERG - Neun neue Spieler, ein neuer Sportdirektor, vor allem aber ein neuer Trainer: Der Sommer hat die Ice Tigers grundlegend verändert. So sehr, dass der neue Ton bereits beim Trainingsauftakt in der Arena zu vernehmen war.

"Jeder Trainer liebt das erste Training – auf der ganzen Welt" - Kurt Kleinendorst, glücklich. Foto: Sportfoto Zink / ThHa, Sportfoto Zink / ThHa



Pascal Grosse hat es als Ersten erwischt. Dabei war der junge Verteidiger gar nicht einmal langsam, er war nur der langsamste. Und musste deshalb eine Strafrunde laufen, so wie ab sofort jeder, der im Training der Ice Tigers als Letzter am Taktikbrett ankommt. Der Trainer, der am Taktikbrett wartet, wird das immer so handhaben – bis zum Saisonende. Er erklärt, warum: "Ich sag Ihnen, was ich nicht mag: Faulheit, wenn Spieler wie ein Haufen Kühe ankommen. Wenn sie wissen, dass sie eine Runde laufen müssen, wenn sie als Letzter kommen, kommen sie wie Leoparden. Ich habe Leoparden lieber als Kühe." Die Zeit der Leoparden hat bei den Ice Tigers am 31. Juli 2019 angefangen.

Um über einen neuen Trainer zu urteilen, ist der erste Trainingstag der denkbar ungünstigste Zeitpunkt. Jeder Spieler will sich von seiner besten Seite zeigen und natürlich galt das auch für Kurt Kleinendorst, der wusste, dass er nicht nur von seiner neuen Mannschaft, sondern auch von einem halben Dutzend Journalisten beobachtet wurde. "Jeder Trainer liebt das erste Training – auf der ganzen Welt." Die ersten Beobachtungen sollte man also nicht allzu ernst nehmen, aber eine Mannschaft, die länger als 90 Minuten auf dem Eis stand und lief, hatte man in Nürnberg auch schon länger nicht mehr gesehen. "Das lag nur daran, dass ich an der Taktiktafel so lange geredet habe", erklärte Kleinendorst, grinste, blieb dabei aber doch nahe an der Wahrheit.

Tom Gilbert darf noch nicht wieder aufs Eis

Kleinendorst redete viel, lächelte viel, formulierte aber auch knapp und bestimmt, wenn es die Situation erforderte. Für Jim O`Brien war das keine neue Erfahrung, der neue Mittelstürmer hat mit den Binghamton Senators 2011 den Calder-Cup, die Meisterschaft in der American Hockey League, gewonnen. Sein Trainer war damals: Kurt Kleinendorst. "Er weiß, wie man mit Spielern umgeht, wie man Spieler entwickelt, wie man das Beste aus Spielern herausholt", sagte der 31 Jahre alte US-Amerikaner und bekannteste Neue der Ice Tigers. Nach Foto-Aufnahmen am Montag und am Dienstag waren sie am Mittwochvormittag das erste Mal gemeinsam auf dem Eis: die etablierten Spieler um den bisherigen Kapitän Patrick Reimer sowie die neun Zugänge (O`Brien, Torhüter Jonas Langmann, die Verteidiger Kevin Schulze, Chris Summers und die Angreifer Joachim Ramoser, Daniel Fischbuch, Austin Cangelosi, Tim Bernhardt, Rylan Schwartz). Allein Abwehrspieler Tom Gilbert musste immer wieder zusehen, wenn ihm Athletiktrainer Eckhart Acker eine Pause gewährte. Der Routinier ist nach einer Rücken-Operation im Frühjahr noch immer im Aufbautraining, soll aber spätestens zum Saisonstart am 13. September wieder aufs Eis zurückkehren.

Meister mit den Binghamton Senators - und Coach Kleinendorst: Jim O'Brien. Foto: Sportfoto Zink / ThHa, Sportfoto Zink / ThHa



Die ersten eineinhalb Stunden auf dem Eis reichten Kleinendorst bereits aus, um ein erstes Urteil zu fällen, ein erstes, sehr amerikanisches, sehr euphorisches Urteil: "Ich hatte das Glück, als Trainer Meisterschaften zu gewinnen, aber ich habe auch Mannschaften trainiert, die Letzter wurden. Das hier ist eine gute Gruppe." Kleinendorst kündigte zudem an, aggressiv und offensiv spielen zu lassen. Noch so eine Phrase, die der 58-Jährige allerdings noch präzisierte: "Offensiv werden die Fans, die das Spiel verstehen, den größten Unterschied feststellen. Wir werden immer vier Spieler involviert haben, drei Stürmer, ein Verteidiger im Angriff, drei Stürmer, ein Verteidiger in der offensiven Zone. Wir werden angreifen und aggressiv spielen. Es wird Spaß machen, uns zuzuschauen."

"Martin hat einen guten Job gemacht"

Über die abgelaufene Saison kann man das nicht uneingeschränkt sagen, Platz zehn war eine Enttäuschung ob der weiterhin prominent besetzten Mannschaft, erst im Playoff-Viertelfinale gelang es dem Team um Nationaltorhüter Niklas Treutle das harte Urteil abzumildern. Doch über die Vergangenheit wollte Kleinendorst nicht mehr reden. Er bedankte sich bei Trainer-Sportdirektor Martin Jiranek, der in diesen Tagen als Co-Trainer erstmals mit den Fischtown Pinguins in Bremerhaven auf dem Eis stand. "Martin hat einen guten Job gemacht." Rylan Schwartz (Bremerhaven), Austin Cangelosi (Lillehammer) und Jonas Langmann (Ravenburg) hatte noch sein Vorgänger verpflichtet. "Noch einmal: Wir haben eine gute Gruppe. Aber es ist leicht, darüber zu sprechen, schwieriger ist es, die Mannschaft dazuzubringen, das alles auch umzusetzen, was wir von ihr verlangen." Zum ersten Mal wird man das in Nürnberg am 23. August überprüfen können, dann treffen die Ice Tigers beim Mercedes-Benz-Rent-Cup auf den HC Davos. Vielleicht wird sich dann schon zeigen, ob Kleinendorst mit Leoparden oder doch nur mit Kühen antreten muss.