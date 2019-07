Endspurt in Maria Alm! Das Trainingslager des 1. FC Nürnberg läuft noch auf Hochtouren, am Freitag standen erneut intensive Trainingseinheiten auf dem Programm. Bevor der Club am Sonntag bei Rapid Wien seine Fähigkeiten beim Toreschießen unter Beweis stellen muss, hat er es noch einmal geübt. Hier sind die Bilder!

Ab ins kühle Nass: Der Club ist am Trainingscamp-Donnerstag in der freien Natur unterwegs und das - wie soll es anders sein - natürlich im Zeichen des Sports. Die Spieler um Trainer Damir Canadi haben sich heute am sogenannten Canoying versucht. Eine Outdoor-Aktivität, bei der man tiefe Schluchten in verschiedenen Varianten hinauf- und hinabsteigt.