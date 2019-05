Treuer Club-Torwart: Mathenia verlängert wohl beim FCN

Formstarker Keeper macht beim Absteiger anscheinend weiter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er war der Beste beim Club in einer Saison, in der bei Nürnbergs Vorzeigeverein zu wenig wirklich gut war. Dass der FCN im letztlich zu anspruchsvollen Wettbewerb in Deutschlands höchster Spielklasse bis kurz vor Rundenschluss überhaupt eine Chancen auf den Klassenerhalt hatte, hatte er Christian Mathenia zu verdanken. Entsprechend positiv dürfte der Anhang des Altmeister aufnehmen, dass der über Wochen hinweg so stark agierende Sicherheitsbeauftragte den Rot-Schwarzen offenbar erhalten bleibt.

Spektakulär: Christian Mathenia war in einer oft unlustigen Club-Saison einer der wenigen Spieler, die beim FCN richtig Spaß machten. © Sportfoto Zink / DaMa



Wie der kicker am Dienstag zur Kenntnis gab, wird Mathenia - den Informationen des Fachblatts entsprechend - seinen ohnehin bis 2021 gültigen Vertrag beim FCN noch in dieser Woche verlängern. Für den Club, der bei seinem Ansinnen alsbald in Oberhaus zurückzukehren auf ein stabiles Gerüst setzen will, wäre die Weiterbeschäftigung des in der abgelaufenen Saison so formstarken Schlussmanns ein echter Coup. Ein Erfolg auch für Sportvorstand Palikuca, seit knapp einem Monat als Baumeister für die Neuausrichtung und Kaderplanung des FCN zuständig, von dem wahrscheinlich auch Signalwirkung ausgehen könnte. Dann, wenn es darum geht, andere Spieler, die bei Nürnbergs Herz- und Schmerzverein herausstachen, auch für ein Engagement in Liga zwei zu überzeugen.

Dass Mathenia in der zurückliegenden Spielzeit beim Club mit zum Großteil grandiosen Leistungen herausstach, muss eigentlich nicht extra erwähnt werden. Dabei musste sich der inzwischen 27-Jährige, der im vergangenen Sommer nach der Havarie des HSV seine Torwarttätigkeit beim Traum-und-Traumata-Club aus der Noris aufnahm, beim Altmeister zunächst hinten anstellen. Aufstiegstrainer Michael Köllner gab Fabian Bredlow den Vorzug und entschied sich nach einigen Patzern des zudem wenig Stabilität ausstrahlenden Aufstiegskeepers an der Torhüter-Hierarchie etwas zu ändern. Vom Heimspiel gegen Hoffenheim weg, als Mathenia mit da schon großartigen Paraden das Spiel zumindest eine Halbzeit offen hielt, streifte der gebürtige Mainzer - die aus dem Schalke-Spiel resultierende Verletzungspause ausgenommen - im Pflichtspielbetrieb für den FCN fortan durchgehend die Handschuhe über - und machte zwischen den Pfosten dabei meist eine famose Figur.

Brillanz und Bierruhe

Mathenia begeisterte mit sensationellen Paraden, seine Souveränität und Selbsverständlichkeit, mit denen der Keeper auch schwierigste Prüfungen löste, strahlten vor allem in Rückrunde auf seine zuvor doch oft wackligen Vorderleute aus, sodass sich der Club bis ins letzte Saisondrittel hinein lange Hoffnung machen durfte, seine Erstliga-Zugehörigkeit zu behaupten. Als besonderer Arbeitsnachweis in einer langen Liste formstarker Leistungen diente dabei sein Mega-Auftritt gegen im fränkisch-bayerischen Kräftemessen in Nürnberg, als Klasse-Mathenia dem Klassenprimus aus München mit Brillanz und Bierruhe so einige Treffer verweigerte.

Dass sich Mathenia einen Verbleib in Franken trotz Abstieg vorstellen kann, hatte dieser schon vor dem kicker-Bericht angedeutet. Nürnbergs Nummer 1 fühlt sich in Nürnberg wohl, wird dort wertgeschätzt und auch in Zukunft eine Führungsrolle haben. So fehlt eigentlich nur noch die Bestätigung, dass aus Mathenias angeblichen Bekenntnis zum Club auch in einem angepassten Arbeitspapier fixierte Realität wird.

apö