Trotz USA-Pleite: DEB-Team scheint bereit für WM

2:5-Niederlage in der Generalprobe - vor 1 Stunde

MANNHEIM - Lange Zeit bot die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft Paroli mit dem klaren Favoriten aus der USA. Erst im letzten Drittel wurde der Qualitätsunterschied deutlich.

Lange Zeit auf Augenhöhe mit den USA: Das DEB-Team um den ehemaligen Ice Tiger Yasin Ehliz. Foto: dpa



Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat die WM-Generalprobe gegen die USA verloren. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm unterlag in Mannheim mit 2:5 (2:1, 0:1, 0:3) gegen den Medaillenkandidaten. Marcus Eisenschmid (11. Minute) und Dominik Kahun (16.) trafen vor 13.000 Zuschauern. Für das aus etlichen NHL-Topstars bestückte US-Team war en Noah Hanifin (14.), Clayton Keller (28.), Alex De Brincat (45.), James van Riemsdyk (51.) und Johnny Gaudreau (58.) ins leere Netz erfolgreich.

Beide Teams treffen auch in Slowakei in der WM-Vorrunde aufeinander. Erster deutscher WM-Gegner ist am Samstag Außenseiter Großbritannien.

dpa