Tuchels Mega-Fan flüchtet vor Club-Ordner

Der Paris-Trainer bekommt in Nürnberg unerwarteten Zuspruch - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - "Ich bin ein Mega-Fan von dir", rief ein fröhlicher Club-Anhänger nach dem formidablen 1:1 seines Lieblingsvereins gegen Paris Saint-Germain in die TV-Kameras. Mit "dir" meinte er den auskunftsfreudigen Trainer der an diesem Tag nicht übermächtigen Gäste. Thomas Tuchel fand das nett, was aber nicht für alle im Nürnberger Stadion galt.

Und hüpfen kann er auch noch: Dieser Tuchel-Fan demonstrierte nach dem Club-Coup gegen Paris seine Sprintstärke. © Sportfoto Zink / DaMa



Irgendwie war er in den Innenraum gelangt. Natürlich hätte er nicht einfach so in den Innenraum gelangen dürfen, noch dazu in die Interview-Zone des Bezahlsenders Sky, in der Thomas Tuchel gerade das vorangegangene Unentschieden seines Starensembles gegen unglaublich tapfere Nürnberger analysierte. Und anschließend noch über den in der Noris fehlenden, bald aber wieder ins Teamtraining einsteigenden Neymar sprach.

Und trotzdem war er auf einmal da, der Fan. Von der Seite guckste er Tuchel ein freundliches "Ich bin ein Mega-Fan von dir" zu. Der deutsche PSG-Coach, der gegen seinen ehemaligen Schützling Christian Mathenia nur ein Treffer seines Teams notieren konnte, fand das eigentlich ganz nett. Wenig irritiert ob der unerwarteten Grußbotschaft lächelte Tuchel sogar, ehe sich der anhängliche Anhänger Sekunden später auf seine Flucht konzentrieren musste. Ein Ordner hetzte dem flinken Tuchel-Fan über das Spielfeld hinterher.

Der Field-Reporter und der Paris-Coach fanden auch das ganz nett. Sie scherzten über das Sprint-Duell, hofften auf ein relativ gewaltfreies Ende des unerlaubten, irgendwie aber doch recht sympathischen Ausflugs. Wenig später konzentrierten sie sich dann aber doch wieder auf den bald wieder ins Teamtraining einsteigenden Neymar.

apö