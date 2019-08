Umfrage zum Start der neuen Bundesligasaison

Wer wird Meister der ersten Bundesliga? - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es ist wieder soweit, am Freitag startet die Fußball-Bundesliga in ihre 57. Spielzeit. In der Münchner Allianz Arena eröffnen der FC Bayern und Hertha BSC die neue Saison, in der es vor allem im Kampf um den Meistertitel so spannend werden dürfte. Jetzt sind aber erstmal Sie gefragt!

Die Transferoffensive von Borussia Dortmund war ein klares Zeichen an den Rekordmeister aus München. Die namhaften Neuzugänge des BVB sollen dafür sorgen, dass die Alleinherrschaft im deutschen Fußball in dieser Saison ein Ende findet.

Doch auch im Kampf um den Klassenerhalt dürfte es in der Spielzeit 2019/20 heiß hergehen. Mit Paderborn und Union Berlin sind zwei klare Außenseiter neu in die Liga gekommen, zudem zeigten sich einige langjährige Bundesligisten wie Augsburg und Mainz am vergangenen Wochenende im Pokal noch nicht wirklich bereit für den Ligastart und gelten auch deswegen als mögliche Kandidaten für den Tabellenkeller.

Nun sind Sie gefragt: Wer wird das Rennen um den Mesitertitel machen? Wird es wie so oft der FC Bayern München, oder kann in dieser Saison ein anderer Verein die Schale in die Höhe halten?

Die Frage der Woche © dpa Bald geht sie wieder los, die erste Fußball-Bundesliga. Wie jedes Jahr stellt sich die Frage: Wird Bayern Meister, oder können andere Teams den Männern aus München die Schale abluchsen? Ihre Meinung ist gefragt! Jetzt Umfrage starten Wer wird deutscher Meister? Sie haben an dieser Umfrage bereits teilgenommen. Vielen Dank für Ihre Meinung. Sie haben eine Stimme. Wer wird deutscher Meister in der Saison 2019/20? Stimmen Sie ab! Hertha BSC SC Freiburg TSG 1899 Hoffenheim SV Werder Bremen Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 FC Augsburg 1. FC Union Berlin SC Paderborn 07 1. FC Köln VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München Borussia Dortmund RB Leipzig

ts, mlk