Eine Viertelstunde vor Abpfiff erwischen wir Michael aus Bayreuth vor dem Max-Morlock-Stadion. Seiner Meinung nach sind die Erwartungen für den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu hoch. "Die Mannschaft ist noch jung. Sie sollen sich erst mal stabilisieren und im nächsten Jahr werden sie dann vielleicht aufsteigen, wenn es möglich ist." Ganz wichtig für den Cluberer aus Oberfranken ist es, dass die Mannschaft noch mehr Spielpraxis sammelt und die jungen Spieler gefördert werden. © Can Akgök

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

0:4-Heimdebakel: Die Club-Profis in der Einzelkritik Höchste Heimniederlage im Unterhaus. Erstmals Heimauftakt in Liga 2 verloren. Es war auch historisch ein rabenschwarzer Abend für den 1. FC Nürnberg: 0:4 heißt es am Ende gegen den Hamburger SV um die Ex-Cluberer Tim Leibold und Dieter Hecking. Die Nürnberger Zeitung hat ganz genau hingeschaut - hier kommen die FCN-Profis in der Einzelkritik!

HSV triumphiert in Nürnberg: Club kassiert 0:4-Klatsche Der HSV fährt mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Hamburg und hat dabei eine ordentliche Ansage in Nürnberg gelassen: So leicht wird die "Mission Wiederaufstieg" nicht. Das Team um Hanno Behrens steht den Hamburgern meist chancenlos entgegen, vor allem in der zweiten Halbzeit funktionierte wenig. Hier sind die Bilder!

Ernüchterung zum Heimdebüt: Benoten Sie die Club-Profis! Nach dem Auswärtssieg in Dresden wollte der Club seine Fans auch im ersten Heimspiel der neuen Saison mit drei Punkten verwöhnen - am Ende stehen jedoch enttäuschte Gesichter und eine 0:4-Pleite zu Buche. Wie immer haben Sie nun die Möglichkeit, die Profis vom Valznerweiher zu benoten. Am Donnerstag vergleichen wir Ihre Zensuren mit denen der Redaktion und des kicker.