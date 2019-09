Vertragsverlängerung? Königstiger Reimer hat keinen Stress

Der Kapitän soll noch lange auf dem Ice-Tigers-Deck bleiben - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Die Ice Tigers wollen Patrick Reimer langfristig an sich binden. Über den Frühsommer hinaus, wenn seine aktuellen Arbeitspapiere auslaufen. Bestenfalls soll Nürnbergs Anführer auch nach Ende seiner aktive Laufbahn noch für den DEL-Klub tätig sein. Doch der Kapitän lässt sich Zeit.

Riesenspieler, Riesenkapitän, Riesentyp - nur am Buffet kann Patrick Reimer (links neben Tim Bender) übergriffig werden. © Foto: Thomas Hahn/Zink



Patrick Reimer ist Allgäuer, tief verwurzelt in den Bräuchen seiner Heimatstadt Mindelheim. Alle drei Jahre lässt er im Frühjahr den Rasierer ruhen, um beim historischen Frundsbergfest als bärtiger Landsknecht für das Fähnlein Ems mitzumarschieren. Nach dem Olympia-Finale in Pyeongchang hat er sich im Goldenen Buch der Stadt verewigen dürfen. Ein Fass Bier aber hat man Reimer in Mindelheim noch nicht anstechen lassen. In Nürnberg schon.

"Wer das Glück hat, einen solchen Menschen..."

Spätestens nach dem stimmungsvollen Mittwochabend auf dem Altstadtfest kann man sich kaum mehr vorstellen, dass Reimer noch einmal für einen anderen Klub als die Thomas Sabo Ice Tigers aufläuft - und das liegt nicht an seinem für Eishockeyprofis nun auch schon fortgeschrittenen Alter von 36 Jahren. André Dietzsch jedenfalls fehlt es an der dafür nötigen Fantasie. Der Sportdirektor will Reimer über das Ende seines aktuellen Vertrags im Mai 2020 an die Ice Tigers binden und am besten noch weit über sein letztes Spiel als Eishockeyprofi hinaus. "Wer das Glück hat", sagt Dietzsch, "einen solchen Menschen im Verein zu haben, muss alles versuchen, ihn hier zu halten." Reimer weiß das, will sich mit einer Entscheidung aber Zeit lassen.

"Mir ist erst einmal wichtig, dass ich dieses Jahr wieder gut spiele und der Mannschaft helfen kann. Dann muss man abwarten, wie sieht es hier aus, wie sieht es bei mir aus", sagte Reimer zwei Tage vor dem Start der DEL-Saison am Freitag gegen Mannheim (19.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de). "Grundsätzlich will ich nach dem Jahr auf jeden Fall noch weitermachen. Aber ich habe jetzt keinen Stress, schnellstmöglich alles unter Dach und Fach zu bringen. Da bin ich entspannt."

Auch Mebus wartet noch

Mit Reimers potenziellem Nachfolger als Kapitän sprechen die Ice Tigers ebenfalls längst über eine Verlängerung der Beziehung. Einen 2,06 Meter großen Verteidiger, der sich spielerisch auch im Alter von 26 Jahren noch weiterentwickelt, hätte aber nahezu jeder Klub gerne im Aufgebot, weshalb sich auch Oliver Mebus mit der Entscheidung noch Zeit lassen wird. Am Fass ging es bei Reimer derweil ganz schnell, nach vier Schlägen floss das Bier.

