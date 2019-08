Parierte gegen Diamantakos sehenswert. Verhinderte in der zweiten Hälfte zweimal reaktionsschnell das mögliche 2:2. Einer der Garanten für den ersten Saisonsieg. Beim Gegentor war er chancenlos. Redaktion: 2 | kicker: 2, | User: 1,6 (173 Stimmen) © Sportfoto Zink / WoZi

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Unter Cluberern: "Zu jung, zu ängstlich, alles nur sch..." Am zweiten Spieltag wollte der Club die nächsten drei Punkte sichern und den ersten Heimsieg der Saison holen. Doch nach dem 0:4 gegen den HSV stellt sich die Frage: Hat der Club überhaupt etwas gut gemacht und was hat alles gefehlt? Wir haben uns am Max-Morlock-Stadion umgehört und Feedback von den Club-Fans eingeholt.

0:4-Heimdebakel: Die Club-Profis in der Einzelkritik Höchste Heimniederlage im Unterhaus. Erstmals Heimauftakt in Liga 2 verloren. Es war auch historisch ein rabenschwarzer Abend für den 1. FC Nürnberg: 0:4 heißt es am Ende gegen den Hamburger SV um die Ex-Cluberer Tim Leibold und Dieter Hecking. Die Nürnberger Zeitung hat ganz genau hingeschaut - hier kommen die FCN-Profis in der Einzelkritik!

HSV triumphiert in Nürnberg: Club kassiert 0:4-Klatsche Der HSV fährt mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Hamburg und hat dabei eine ordentliche Ansage in Nürnberg gelassen: So leicht wird die "Mission Wiederaufstieg" nicht. Das Team um Hanno Behrens steht den Hamburgern meist chancenlos entgegen, vor allem in der zweiten Halbzeit funktionierte wenig. Hier sind die Bilder!