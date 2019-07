Virgil Misidjan zieht sich Kreuzbandriss im Training zu

Der Offensivspieler wird schon Montag operiert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ganz bittere Nachricht für alle Club-Fans so kurz vor dem Saisonstart: Virgil Misidjan hat sich am Morgen während des Trainings am Knie verletzt. Der Stürmer muss operiert werden.

Virgil Misidjan, hier beim Testspiel gegen Bayreuth, sollte für den FCN eigentlich auf Torjagd gehen. © Sportfoto Zink / DaMa



Wie der Verein in einer Pressemitteilung und via Twitter bekannt gab, hat der 25-Jährige sich am Donnerstagmorgen bei einer regulären Trainingseinheit schwer das Knie verletzt und wird den Start in die neue Saison verpassen. Der Niederländer hat sich das rechte Kreuzband gerissen und das Innenband angerissen. Der Offensivspieler wird schon am kommenden Montag in Augsburg operiert. Den Vereinsangaben zu Folge wird der Spieler mehrere Monate ausfallen.

"Mir tut es zuallererst für Virgil leid. Ich hoffe, er kann den Blick schnell wieder nach vorne richten. Wir werden ihn auf dem Weg zu seinem Comeback unterstützen, sagt Cheftrainer Damir Canadi zu den bitteren Nachrichten.

