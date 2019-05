Vollgas in Barcelona: Bottas rechnet mit Ferrari

BARCELONA - Mercedes hat in der Formel 1 derzeit die Nase vorn: Doch Valtteri Bottas hält Ferrari auch vor dem Grand Prix in Katalonien weiter für eine Bedrohung im Formel-1-Titelrennen.

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas und seine Silberpfeile wollen in Barcelona keine Schwäche zeigen. © AFP / LLUIS GENE



"Vom Tempo her ist da kein großer Unterschied zwischen uns und Ferrari. Es ist sehr eng und hängt jeweils von der Strecke ab", sagte der finnische Mercedes-Pilot vor dem Grand Prix von Spanien in Barcelona. Die Silberpfeile hatten in den ersten vier Saisonrennen jeweils Doppel-Erfolge eingefahren, je zweimal gewannen Bottas und Teamkollege Lewis Hamilton.

"Es ist im Moment ein guter Kampf mit Lewis", sagte der 29 Jahre alte Bottas. In der WM-Gesamtwertung liegt er mit 87 Punkten einen Zähler vor Titelverteidiger Hamilton. Ferrari-Star Sebastian Vettel ist mit 35 Punkten Rückstand auf Bottas Dritter. "Zu diesem Zeitpunkt der Saison ist das nicht so wichtig. Es ist ganz einfach: Wir müssen schnell anfangen, Rennen zu gewinnen", sagte Vettel.

Der 31-Jährige erhält in Barcelona eine neue Motoren-Ausbaustufe für die Aufholjagd. "Jeder ist heiß und bereit für den Kampf. Wir arbeiten volle Pulle, um alle verbleibenden Rennen zu gewinnen", sagte Vettel.

