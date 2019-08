Der 1. FC Nürnberg dümpelt vorerst weiter im Niemandsland der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Mini-Euphorie nach dem Pokalsieg über Ingolstadt scheint verflogen, die Enttäuschung nach der 2:3-Niederlage gegen den SV Sandhausen sitzt auch bei den Fans im "Glubb In" tief. Wir haben uns umgehört!



"Das komplette System hat nicht so ganz funktioniert", sagt Andi. "Der Angriff war viel zu schwach. Sie finden keine Schnittstellen, Vertikalpässe passieren gar nicht, nach vorne geht gar nichts. Ich weiß nicht, wie viele Stürmer wir noch kaufen müssen. Mir hat der Sørensen sehr gut gefallen. Nicht nur, weil er ein Tor gemacht hat, sondern auch deshalb, weil er sehr aggressiv verteidigt hat." Das Mittelfeld sei "das große Problem" beim FCN. Vom Kapitän Hanno Behrens ist er gar nicht überzeugt: "Man muss sich die Frage stellen, ob er noch wirklich der Kapitän ist. Er ist es nicht." © Can Akgök