Von Bamberg nach Athen: Rice macht den Abflug



BAMBERG - Brose Bamberg muss in diesem Sommer den nächsten prominenten Abgang verzeichnen. Tyrese Rice, der Kopf des letztjährigen Teams, wechselt von Oberfranken nach Griechenland und schließt sich dort dem Topteam Panathinaikos Athen an.

Bye Bamberg: Tyrese Rice verabschiedet sich von den Franken. © Sportfoto Zink / HMI



Bye Bamberg: Tyrese Rice verabschiedet sich von den Franken. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Rice kam in der vergangenen Offseason als "Königstransfer" in die Domstadt und avancierte auf Anhieb zum Anführer des Teams. In der BBL stand der US-Aufbau in 37 Partien für Brose auf dem Parkett und verbuchte dabei in knapp 29 Minuten Spielzeit 15,8 Punkte und 6,4 Assists. Nachdem der Linkshänder unter Coach Ainars Bagatskis zu Saisonbeginn als sechster Mann von der Bank kam, beorderte ihn Bagatskis-Nachfolger Federico Perego in die Startformation und vergrößerte dadurch seine Rolle.

Das letzte Jahr als Profi?

In der Champions League war die Bedeutung des Guards für die Bamberger noch wichtiger. In 19 Begegnungen stand Rice fast 30 Minuten auf dem Feld, legte 16,4 Zähler und 4,4 Assists auf. Mit diesen Zahlen führte der 32-Jährige die Oberfranken in ihrer BCL-Debütsaison gleich ins Final Four nach Antwerpen.

In seinem womöglich letzten Jahr als Basketball-Profi sucht Tyrese Rice nun noch einmal die ganz große Herausforderung in der Euroleague und hat sich daher für einen Wechsel nach Athen entschieden. Mit Paris Lee konnten Bambergs Verantwortliche bereits einen adäquaten Nachfolger unter Vertrag nehmen.

