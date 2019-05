Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Magyar sticht ins Kiez-Herz: Benoten Sie die Kleeblatt-Profis! Wer gedacht hätte, das Spiel zwischen der Spielvereinigung Greuther Fürth und dem FC St. Pauli bringt aufgrund der klaren Verhältnisse in der Tabellen keine Brisanz, der lag fehl. Richard Magyar brachte sein Kleeblatt auf die Siegerstraße in der 92. Minute. Nun müssen Zeugnisse ausgestellt werden. Bewerten Sie die Spieler mit Schulnoten von 1 bis 6! Die Auswertung des Votings erfolgt am Dienstag, dann vergleichen wir die Noten der User mit denen der Sportredaktion und des "kicker".

Abschied, Trikot, Last-Minute: Der Kleeblatt-Sieg gegen St. Pauli Das Kleeblatt hat zum Saisonabschluss in der 2. Bundesliga einen späten Sieg bejubelt. Richard Magyar sorgte am Sonntag in der zweiten Minute der Nachspielzeit für den 2:1-Erfolg gegen den FC St. Pauli. Im Ronhof wurde zudem das neue Trikot vorgestellt und verdiente Spieler verabschiedet.

Heißer Stuhl mit Kurzzeitpolster: Die Club-Trainer seit 1963 Seit Gründung der Bundesliga ist der 1. FC Nürnberg durch bewegte Zeiten gegangen. Zahlreichen Abstiegen steht eine Meisterschaft und der Gewinn des DFB-Pokals entgegen. An der Seitenlinie: Wechselnde Besetzung. Wir haben die Trainer in Bildern.