Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Nürnberg Falcons und den Academics Heidelberg im Nürnberger Eventpalast am Flughafen. Im zweiten Halbfinalspiel mussten sich die Falken am Ende knapp mit 62:67 geschlagen geben und verpassten dadurch die Vorentscheidung im Rennen um den Finaleinzug. Taktiktafel, Handshake und Dunks - hier gibt's alle Bilder!

Ein engagierter 1. FC Nürnberg verpasste es am Samstagnachmittag, seinen Spielwitz in handfeste Chancen zu verwandeln. Durch das 0:2 in Leverkusen kann der Club den Abstand auf Rang 16 nicht verkürzen. Dann waren Sie gefragt: Sie bewerteten die Leistung der Club-Profis mit Schulnoten - und hier ist die Auswertung!