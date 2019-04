Was ein Oster-Wochenende für alle Fans des HC Erlangen. Seit Tagen wird die Region mit traumhaftem Frühlingswetter verwöhnt. Dann legten die Handballer noch einen drauf: Am Ostersonntag wurde der SC Magdeburg in der Arena Nürnberg bezwungen. Mit dabei: Zwei besondere Gäste - hier kommen die Bilder! © Harald Sippel, NN

