Vor HCE-Start: Coach Eyjolfsson fordert den "Turnaround"

ERLANGEN - Den "Turnaround“ muss die Mannschaft diesmal besser schaffen. Trainer Adalsteinn Eyjolfsson betont das Wort mit aller Kraft bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Donnerstag gegen den TVB Stuttgart (19 Uhr, LiveBlog auf nordbayern.de). Jeder soll es mitkriegen, insbesondere seine Handballspieler, dabei haben die den Begriff in den vergangenen Tagen sowieso schon häufiger zu hören bekommen.

Will, dass sein HC Erlangen gegen Stuttgart gleich voll da ist: Trainer Adalsteinn Eyjolfsson. © Sportfoto Zink



"Mit Blick auf Stuttgart wollen wir präsent sein", fordert der Trainer des HC Erlangen. "Wir müssen den Turnaround von Vorbereitungsmodus auf Wettkampfmodus schaffen." Von Anfang an "wollen wir in das Spiel mit viel Leidenschaft und Emotionen hineinkommen. Wir müssen zeigen, dass wir die Punkte unbedingt in Nürnberg behalten wollen".

Nachdem sich die Bundesliga-Mannschaft zuletzt nach langen Pausen oft schwergetan hat, sind Eyjolfssons Worte nicht nur Motivation, sondern auch Mahnung. Den Start 2018 hatten die Erlanger mit nur einem Sieg in den ersten fünf Spielen verpatzt. Das soll sich nicht wiederholen. Die Vorzeichen sind gut. "Die Vorbereitung ist gut gelaufen, wir sind ohne großartige Verletzungen durchgekommen", sagt Eyjolfsson. "Die Mannschaft hat von Anfang an voll mitgezogen." Nun sind alle froh, dass es wieder los geht mit Bundesliga-Handball in Nürnberg. Die anderen Teams haben bereits eine Partie hinter sich. Der HCE aber hatte am ersten Wochenende gleich mal Pause, wie schon in der Vorsaison.

Umstellung im Training

Für die Spieler ist das natürlich gemein, alle wollen endlich anfangen. "Doch wir sind es gewohnt und haben uns darauf eingestellt", sagt Co-Kapitän Nikolai Link. "Sobald wir am Donnerstag in der Halle stehen", meint der 28-Jährige, sei das mit dem Turnaround "überhaupt nicht schwierig", im Training hingegen müsse man sich "umstellen und an die Härte gewöhnen", trotz der beiden Siege vor zwei Wochen im Pokal.

Abwehrchef Petter Overby fällt nach seinem verschleppten Virus weiterhin aus. Mit Quentin Minel, Sebastian Firnhaber, Sime Ivic, Carsten Lichtlein und Antonio Metzner aber sind beim HCE gleich fünf Zugänge dabei. Auch auf Seiten der Stuttgarter wird eine runderneuerte Mannschaft antreten, sechs neue Spieler hat TVB-Coach Jürgen Schweikhardt zur Verfügung. Zum Saisonstart gibt es also viel Unbekanntes. "Wir schauen zum Glück Video, daher sind wir gut vorbereitet", sagt Link. Die Mannschaft hat den Gegner wie immer mit verschiedenen Video-Analysen studiert. Link erwartet ein "sehr heißes Duell", wie im Vorjahr, als die Erlanger am letzten Spieltag mit 28:27 in Stuttgart gewannen. Wiederholt sich das nun, wäre der Turnaround erst einmal geschafft.