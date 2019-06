Vorfahrt in Spielberg: Vettel schaut nur nach vorn

SPIELBERG - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel will sich auch von den fortdauernden Rückschlägen nicht vom Glauben an den Erfolg im Ferrari abbringen lassen.

Orientierungshilfe in Österreich: Sebastian Vettel würde gerne wieder ganz nach vorne fahren. Foto: Andrej Isakovic / dpa



"Ich schaue nicht zurück, ich schaue nur nach vorn. Ich weiß, dass das Team stark ist", beteuerte der aktuelle WM-Dritte am Donnerstag im Fahrerlager von Spielberg. Man habe in Zukunft einige Updates für den Wagen geplant und hoffe, die Wende zu schaffen. "Ich bin aber auch nicht dumm. Die Zeit, in der wir nicht vor Mercedes sind, hilft uns nicht", sagte der seit mittlerweile über 300 Tagen sieglose Heppenheimer.

Er glaube daran, dass sonntags in den Rennen immer alles passieren könne. Den Großen Preis von Österreich konnte Vettel bisher noch nicht gewinnen. "Es ist einer der schönsten Grand Prix, den wir im Jahr haben", meinte der 31-Jährige. Im Klassement hat der Hesse vor dem neunten Saisonrennen an diesem Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) bereits 76 Punkte Rückstand auf WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton von Mercedes.

