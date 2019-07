Waidwund in Wimbledon: Die Hoffnung ruht nun auf Kerber

Titelverteidigerin hält die deutsche Fahne hoch - vor 1 Stunde

LONDON - Nach dem Ausscheiden aller sieben deutschen Akteur um Alexander Zverev zum Auftakt von Wimbledon soll es am zweiten Tag besser laufen. Kann Angelique Kerber die trostlose Bilanz der deutschen Tennisprofis in London tatsächlich aufbessern?

Angelique Kerber soll die deutsche Schmach zum Wimbledon-Auftakt zumindest ein bisschen vergessen machen. © Ben Stansall / AFP



Die deutschen Tennisprofis um Angelique Kerber wollen am Dienstag in Wimbledon ein Erstrunden-Debakel wie zum Auftakt verhindern. Während Alexander Zverev ein überraschendes Aus vom Montag verdauen muss, will Vorjahressiegerin Kerber im ersten Spiel auf dem Centre Court (14 Uhr MESZ/SKY) den ersten Schritt zur nächsten Erfolgsgeschichte schaffen. Auf der 31-Jährigen ruhen nun noch stärker die deutschen Hoffnungen, nachdem am ersten Turniertag Zverev wie alle weiteren sechs Deutschen ausgeschieden war.

