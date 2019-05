Wieder zweitklassig: X Gründe für den Club-Abstieg

Köllner, Pereira und Transfers - eine turbulente FCN-Saison ohne Happy-End - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Der 1. FC Nürnberg wird in der kommenden Spielzeit wieder in der zweiten Liga auf Torejagd gehen müssen. Das Abenteuer Bundesliga ist nach nur einer Spielzeit beendet. Eine Saison mit Höhen und Tiefen liegt hinter den Nürnbergern. Doch die sportliche Rückkehr in die Zweitklassigkeit kommt nicht von ungefähr. X Gründe.

Michael Köllner: Der Oberpfälzer steht sinnbildlich für den Auf- und Abstieg des Clubs. Zu spät haben die Verantwortlichen am Valznerweiher vermutlich die Reißleine gezogen. Nur zwei Bundesliga-Siege durfte der 49-Jährige in 21 Spielen mit der Mannschaft bejubeln. Besonders drei Dinge hätte der Ex-Trainer der Nürnberger überdenken sollen.

Rotation in der Hinrunde: Zum Saisonbeginn konnte sich Köllner nicht so wirklich festlegen: Bredlow oder Mathenia? Doch nicht nur auf der Torhüterposition waren Wechselspiele typisch beim Club. In der gesamten Hinrunde schickte der Aufstiegstrainer kein einziges Mal in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen dieselbe Mannschaft auf den Rasen. Verletzungen, Sperren oder Taktik - sei es drum. Dem kicker sagte er nach dem Winter-Trainingslager, dass er dies künftig lassen möchte. Doch auch beim letzten Spiel als Club-Trainer gegen Hannover setzte Köllner vor allem auf eines: Rotation.

Wo ist die Defensive? Unter Michael Köllner stand der Club vor allem in der Defensive unsicher. 2,19 Tore (46 Tore in 21 Spielen) kassierte der Club pro Spiel unter seiner Führung. In den 21 Spielen kassierten die Franken satte 46 Gegentreffer. Das Hauptaugenmerk von Nachfolger Boris Schommers lag deshalb an der Stabilisierung der Nürnberger Hintermannschaft. Der 40-Jährige nahm dabei auch seine Offensivkräfte in die Pflicht, was sich auszahlte. Unter Schommers musste Christian Mathenia im Schnitt nur 17 Mal in zwölf Spielen hinter sich greifen.

Matheus Pereira war zu spät gesetzt: Sportvorstand Robert Palikuca hat erneut betont, die Leihgabe aus Lissabon am Valznerweiher halten zu wollen. Der Brasilianer steht sinnbildlich für den Aufschwung beim Club, verzückt auch mit dem ein oder anderen Kabinettstückchen oder Treffer gegen die Bayern unlängst die Fans und Medien. Unter Köllner war der 23-Jährige aber nur zweite Wahl. Bis zum 14. Spieltag sammelte der Offensiv-Akteur lediglich 115 Einsatzminuten, stand teils nicht im Kader oder schmorte auf der Bank. Unter Boris Schommers war der Dribbelkünstler gesetzt und steuerte nach seiner Rotsperre drei wichtige Tore und einen Assist im Abstiegskampf bei.

