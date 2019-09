"Wir brauchen jeden": Das Kleeblatt fährt zum Spitzenspiel

FÜRTH - Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel der zweiten Liga: Die SpVgg Greuther Fürth tritt um 13 Uhr (Live-Ticker auf nordbayern.de) als Tabellenvierter beim Tabellenführer VfB Stuttgart an. Vor Spielbeginn hält Kleeblatt-Trainer Stefan Leitl den Ball aber flach.

Nächster Halt für das Kleeblatt: Der Tabellenführer aus Stuttgart. © Sportfoto Zink / WoZi



Kleeblatt-Trainer Stefan Leitl will die Bedeutung des Spiels in der noch jungen Saison nicht zu hoch hängen. "Es ist ein Punktspiel in der zweiten Liga und es werden viele Zuschauer da sein", hält er den Ball bewusst flach. Und er begründet es auch: "Wir haben schon schwere Auswärtsspiele hinter uns." Und er zählt den Sieg auf Sankt Pauli und die Unentschieden in Hannover und Bielefeld auf.

Doch klar, am Samstag werden Aufmerksamkeit und Ballbesitz anders geartet sein: 800 Fürther Anhänger werden die Mannschaft anfeuern, darunter auch die kleinsten, die "Ronhof Racker". Zudem erwartet Leitl, dass seine Mannschaft nicht so lange den Ball haben wird wie zuletzt gegen Wehen. Trotzdem gibt Leitl die Devise aus, in den kürzeren Phasen "was draus zu machen". Das Motto lautet: "Gute Beine haben und gut gegen den Ball arbeiten."

Das Personal, das ihm dafür zur Verfügung steht, ist nahezu vollzählig. Lediglich Sebastian Ernst und Marco Meyerhöfer brauchen noch zwei Wochen um voll am Mannschaftstraining teilzunehmen. Zudem hat sich Innenverteidiger-Talent Maximilian Bauer am Dienstag am Sprunggelenk verletzt. "In der Tat ist es schwierig", antwortet Leitl auf die Frage, ob er sich derzeit schwer tue, die Stammformation zu verändern, die doch zuletzt so gut harmonierte. Auch unterhalb der Woche nimmt er ein großes Engagement wahr: "Die Spieler zeigen, dass sie spielen wollen. Es herrscht eine hohe Intensität im Training." Trotzdem ruft er den bisherigen Ersatzspielern entgegen: "Wir brauchen jeden."