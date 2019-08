Wir verlosen Tickets für den Saisonauftakt des HC Erlangen!

Die Handballer starten gegen den TVB Stuttgart - und Sie können dabei sein - vor 2 Minuten

ERLANGEN - Es geht wieder los! Die beste Saison der Vereinsgeschichte liegt hinter dem HC Erlangen, nun ist es an der Zeit, die starke Spielzeit zu wiederholen und sie im besten Falle noch besser zu gestalten. Den Startschuss geben Erlangens Handballer in der heimischen Arena am Donnerstag, den 29. August um 19 Uhr, gegen den TVB Stuttgart. Sie wollen live dabei sein? Kein Problem. Wir verlosen 50x2 Tickets für den Saisonauftakt.

Verlängerte beim HC Erlangen kürzlich seinen Vertrag: Christopher Bissel. © Sportfoto Zink



Ein Sommer vergeht meist nicht ohne Veränderungen, so auch nicht beim HC Erlangen. Nach der besten Saison der Vereinsgeschichte, die der HCE in der Bundesliga mit 30 Punkten auf Platz neun beendet hatte, stehen einigen Abgängen auch einige neue Gesichter gegenüber, die die Anhänger in der neuen Spielzeit nun betrachten dürfen. Zuletzt setzte man beim HC Erlangen allerdings auf beständiges und verlängerte einige Verträge mit Leistungsträgern wie Christopher Bissel oder Petter Overby.

Dem Saisonstart vor eigenem Publikum in der ARENA Nürnberger Versicherung steht nun nichts mehr im Wege, zu Gast ist am 29. August um 19 Uhr der TVB Stuttgart. Wenn Sie das erste Saisonspiel des HC Erlangen nicht verpassen wollen, dann machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit und gewinnen mit etwas Glück zwei Freikarten. Einsendeschluss ist am Montag, den 26. August um 9 Uhr.

tso