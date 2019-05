WTA-Turnier in Nürnberg: Petkovic und Friedsam folgen Barthel

NÜRNBERG - Beim Nürnberger Versicherungscup ging es nach einem verregneten Montag auch am Dienstag nur mühsam vorwärts. Nachdem am Vormittag noch gespielt werden konnte, war gegen 14.45 Uhr wieder Schluss. Am Mittwoch geht es um 10.30 Uhr weiter. Für zwei Deutsche reichte das Zeitfenster am Dienstag aber zumindest, um ins Achtelfinale einzuziehen, wo sie am Mittwoch direkt aufeinandertreffen werden.

Gewann souverän ihr Auftakt-Match in Nürnberg: Andrea Petkovic. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Himmelblau war nur die Plane auf dem Centre Court, weiter oben blieb es durchgehend grau in grau. Der Regen machte den Veranstaltern beim Nürnberger Versicherungscup in den ersten Tagen große Probleme. Am Montag konnte nur Mona Barthel ihre Partie beenden und in die nächste Runde einziehen. Am Dienstag waren, Einzel und Doppel zusammengerechnet, 18 Matches auf dem Plan, bis zum Abbruch am Nachmittag war bei vier eine Entscheidung gefallen. Alle anderen blieben in der Schwebe.

Für Anna-Lena Friedsam und Andrea Petkovic genügte das aber, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Friedsam bezwang die Rumänin Irina-Camelia Begu mit 4:6, 6:3 und 6:3. Petkovic behauptete sich souverän gegen die türkische Qualifikantin Cagla Büyükakcay mit 6:3 und 6:2. "Es war nicht einfach", kommentierte Friedsam ihre Partie auf schwerem Boden und mit vom Regen schwer gewordenen Bällen. Für die 25-Jährige ist aber jedes Match wichtig auf ihrer Comeback-Tour. Nach zwei Schulteroperationen bestreitet sie in Nürnberg erst wieder ihr viertes Turnier. "Im Moment muss ich sehen, wo ich stehe. Ich spüre über die Matches immer wieder, was es braucht", sagte die Neuwiederin nach ihrem Einzug ins Achtelfinale.

Ihre Gegnerin dort heißt nun Petkovic, die mit ihrer Leistung bis auf "drei Konzentrationslöcher" zufrieden war. Die Darmstädterin ist in guter Form, präsentiert sich entsprechend gelöst. Dick eingepackt mit langen Ärmeln und langer Hose hatte sie nur wenig Mühe mit Büyükakcay. Nach 1 Stunde und 14 Minuten hatte sie ihre Aufgabe erfolgreich gelöst. Ihr Programm für den restlichen Tag hatte sie sich auch schon zusammengestellt. "Jetzt gehe ich erst mal unter die Dusche, dann werde ich Game of Thrones schauen, um das aus meinem Leben zu bekommen", so die 31-Jährige. Die letzte Folge hatte sie da noch vor sich. Ein bisschen "gespoilert" sei sie zwar wohl schon geworden, fürchtete sie. Ein eigenes Bild wollte sie sich aber natürlich trotzdem machen.

Wer eine Eintrittskarte von Montag oder Dienstag vorlegen kann, bekommt am Mittwoch einen 50-prozentigen Rabatt.

