WTA-Turnier in Nürnberg: Regen bremst die Spielerinnen aus

Nur die Auftakt-Partie von Mona Barthel konnte beendet werden - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Zum Auftakt des Nürnberger Versicherungscups ließ der Regen nur ein äußerst schmales Programm zu. Von insgesamt zwölf angesetzten Tennis-Matches im Einzel und Doppel konnte nur eine einzige Partie beendet werden. Mit Mona Barthel setzte sich eine Deutsche durch.

Mona Barthel hat ihren Auftakt beim Nürnberger Versicherungscup gewonnen. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Am Montag sollten eigentlich die Tennis-Stars beim WTA-Turnier in Nürnberg aufschlagen. Zu sehen waren sie auch vereinzelt. Zumindest für kurze Zeit.

Um 11 Uhr begann das WTA-Turnier am Valznerweiher planmäßig, doch lange hielt das Wetter nicht. Schon um kurz nach 12 Uhr musste wegen anhaltendem Regen unterbrochen werden. Mona Barthel aus Bad Segeberg lag gegen ihre argentinische Konkurrentin Paula Ormaechea mit 5:3 im ersten Satz in Führung, konnte die Partie aber erst gegen 15.30 Uhr wieder aufnehmen.

Es wird endlich etwas heller... und trockener! Ab 15.15 Uhr wird auf dem Showcourt und auf Court 5 wieder gespielt. Ab 15.30 Uhr auf dem Center Court! #nuernbergercup 😊🎾 — NürnbergerCup (@NuernbergerCup) 20. Mai 2019

"Wir sind das gewöhnt", sagte Barthel, nachdem sie die Begegnung mit 6:3, 3:6 und 6:2 kurz vor 17 Uhr gewonnen hatte. Die nächste Gegnerin der 28-Jährigen ist nun die an Nummer ein gesetzte Julija Putintsewa aus Kasachstan.

Zunächst hofften die Organisatoren des Sandplatzevents darauf, dass die unterbrochene Begegnung um 13.30 Uhr weitergespielt werden kann. Doch diese Hoffnungen verzögerten sich um zwei weitere Stunden.

"Es war nicht einfach, aber ich habe Erfahrung mit Regenpausen“, sagte Barthel zu den Rahmenbedingungen: "Ich freue mich, hier mindestens noch eine Runde zu spielen." Auf die schwierige Aufgabe gegen die topgesetzte Putinzewa blickt sie positiv: "Ich freue mich auf das Spiel. Ich habe gute Sprünge in den letzten Wochen gemacht. Was in mir steckt, versuche ich noch herauszufinden", meinte sie.

Das Duell zwischen Barthel und Ormaechea war das einzige, das am Montag beendet werden konnte. Der "Tag der Deutschen" wie die Veranstalter den Montag wegen angesetzter Matches von Barthel, Anna-Lena Friedsam, Sabine Liscki sowie der Qualifikantin Jule Niemeier überschrieben hatten, fiel buchstäblich ins Wasser. Die ausgefallenen oder abgebrochenen Partien sollen am Dienstag nachgeholt werden. Das Programm ist entsprechend üppig, Spielbeginn ist bereits um 10 Uhr. Wenn es das Wetter zulässt.

Der Artikel wurde um 18.58 Uhr aktualisiert.

jenn/mw/dpa