XXL-Kader? Beim Club gibt's bald den nächsten Neuen

Sportvorstand Palikuca rechnet das Aufgebot klein und kauft ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Groß sind die Club-Ziele, der Kader des Aufstiegsaspiranten ist es auch. Die Bild schreibt von einer Streichliste, "Ich habe keine Streichliste", sagt Sportvorstand Palikuca. Was denn nun? Fakt ist, dass sich der Club demnächst einen Mittelfeldspieler schnappen wird. Es ist Zeit für Zahlenspiele am Valznerweiher!

Mal nachzählen: Robert Palikuca führt zwar keine Streichliste, weiß aber auch, dass der Club den ein oder anderen Spieler zu viel unter Vertrag hat. © Sportfoto Zink / DaMa



Den Mittwoch haben sie in der Nürnberger Redaktion der Bild-Zeitung unter anderem mit den Grundrechenarten zugebracht. Sie haben also mal zusammengezählt, wie viele Spieler die Mannschaft von Club-Trainer Damir Canadi umfasst. Ergebnis: Momentan sind es 31, wovon vier Torhüter sind. Das sind zu viele, weshalb die Bild "mögliche Streichkandidaten" nennt, "um den XXL-Kader gesundzuschrumpfen".

"Gutes Bauchgefühl"

Der, der unter anderem dafür verantwortlich ist, dass da im Moment von einem XXL-Kader geschrieben wird, rechnet am Donnerstag auch – nämlich mit einem weiteren Zugang. Robert Palikuca hat ein "gutes Bauchgefühl", dass sich der FCN in diesen Tagen mit einem weiteren Neuzugang einig wird, ein Mittelfeldspieler soll es sein, über das Wochenende will der Sportvorstand den Transfer "juristisch in Form bringen".

Noch einer mehr also, weshalb dann eigentlich auch die Liste der Streichkandidaten wachsen müsste. Tut sie aber nicht, sagt Palikuca, der ein wenig anders rechnet. Zum Beispiel zählt er Paul-Philipp Besong und Ekin Celebi eher zum Aufgebot der U21. Zwei sind also schon mal weg. Dann sind da noch Alexander Fuchs, Adam Zrelak und Virgil Misidjan, die mindestens noch ein paar Wochen, vielleicht sogar die komplette Saison (Misidjan) verletzt verpassen. Außerdem, sagt Palikuca, könne man den ein oder anderen Spieler auch in die U21 verschieben, so dass Canadi mit der von ihm gewünschten Gruppengröße arbeiten kann.

Bilderstrecke zum Thema Neu in Nürnberg: Das sind die Zugänge beim Club! Noch ist das Transferfenster offen, doch der Club hat schon zehnmal zugeschlagen. Allen voran bastelt Neu-Trainer Damir Canadi die Mannschaft nach seinen Wunschvorstellungen zusammen. Mit Nikola Dovedan, Iuri Medeiros und Asgar Sörensen hat der Verein bereits drei Königstransfers präsentiert. Doch auch Eigengewächse aus der Jugend könnten in dieser Saison ihre Chance bekommen.



"Ich habe keine Streichliste", sagt Palikuca. Er sagt aber auch, dass es natürlich den ein oder anderen Spieler gibt, dem sie nahegelegt haben, dass er den Verein verlässt, weil es in Nürnberg kompliziert werden könnte mit sonderlich vielen Zweitliga-Minuten. Dass die, denen das gesagt wurde, auch die sind, die auf der Bild-Liste der Streichkandidaten stehen, liegt nahe. Kevin Goden und Törles Knöll schafften es schon nicht in das Aufgebot für das Dresden-Spiel, und Federico Palacios hat in seiner Zeit in Nürnberg selten überzeugt.

Immerhin weiß Palikuca, dass sich bislang noch alles in den Grenzen des Gehalts-Budgets bewegt. Nach dem Mittelfeldspieler soll auch erst einmal Schluss sein mit Einkäufen auf dem Transfermarkt – es sei denn, Lukas Mühl hat keine Lust mehr auf die Ersatzbank und findet einen Verein, der die vom Club gewünschte Ablösesumme bezahlt.

Phasenweise okay

"Bislang ist Lukas Mühl aber noch nicht zu mir gekommen und hat gesagt, dass er weg will", sagt Palikuca. "Mit unserer Defensive sind wir aber eigentlich zufrieden", sagt Palikuca. Das galt auch bei der Dienstreise nach Dresden am Samstag.

Ka Depp, Folge 2: Was bedeutet der Sieg gegen Dresden?

Weil man das über die Offensive nicht uneingeschränkt sagen konnte, war der Sportvorstand auch nur so mittelmäßig zufrieden, auch wenn es "ergebnistechnisch erfolgreich" war. "Es war eine Performance, die nur phasenweise die Erwartungen erfüllt hat", sagt Palikuca.

Gegen den Hamburger SV soll das am Montag (20.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) besser werden – in ähnlicher Aufstellung, weil es so viele Alternativen im XXL-Kader gar nicht gibt.

Rot-Schwarz gegen Raute: Das große Club-HSV-Quiz! © Herbert Voll Club gegen HSV! Das klingt nach Bundesliga, mindestens - ist am zweiten Spieltag in Nürnberg aber die Begegnung zweier Aufstiegsaspiranten in Deutschlands zweithöchster Spielklasse. Wie gut kennen Sie sich aus mit dem dem FCN, mit den Rothosen und mit der Geschichte der zahlreichen Duelle? Club-Quiz, auf geht's! Jetzt Quiz starten © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 1/20: Wieviele Meisterschaften mehr hat der Club auf dem Briefkopf stehen? 2 3 5 nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 2/20: Welcher Spielplatz der beiden Traditionsvereine liegt näher am geographischen Stadtzentrum? Das Max-Morlock-Stadion vom Maffeiplatz aus gesehen. Geh'mer raus? Das Volksparkstadion an der Gertrud, der im Volksmund so bekannten Kärrgn auf der Uhlenhorst. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 3/20: Welcher der altgedienten Vereine hat den jüngeren Youngster in seinem Kader? Der Club! Fabian Nürnberger heißt der junge Mann, der davor auch schon in der HSV-Jugend spielte. Der HSV. Josha Vangnoman ist der Name des vielversprechenden Hamburger Talentes. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 4/20: Welchen Wunsch übermittelt Kanzler Schmidt dem FCN bei dessen Aufstieg 1978 via Telefonschalte? Dass der Club Werder Bremen im Pokal-Wettbewerb anschließend auseinandernehmen solle. Dass der Verein sorgfältig wirtschaften und sich nicht überschätzen solle. Dass er immer einen Tabellenplatz unter dem HSV notiert sein solle. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 5/20: Wieviele Buden machte Törles Knöll in zwei Spielzeiten für die HSV-Zweitvertretung in Liga vier? Nur zehn. Er war aber auch eine ganze Zeit lang verletzt. Knapp 40. Tor, Tor, Törles! Es war ein echtes Empfehlungsschreiben. 65! Ein Bestwert, der auch in den Statistiken Einzug fand. Und zeigt, was Knöll kann. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 6/20: Warum dürften "echte" Norddeutsche Hanno Behrens' Großvater richtig cool finden? Weil er Kaap Horn oft umschifte und in Elmshorn eine Brücke nach ihm benannt ist. Weil Behrens Senior in der Speicherstadt einst mehr Umsätze machte alle persischen Teppichhändler. Weil der Hanno-Opa Altkanzler Schmidt bei der Sturmflut 1962 im Orga-Team großartig unterstützte. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 7/20: In welcher Abstiegssaison kassierte Christian Mathenia mehr Gegentore? In der zurückliegenden Abstiegsaison mit dem FCN. In der davorgehenden mit dem HSV. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 8/20: Welcher Meisterspieler von 1968 wurde knapp zehn Jahre später mit dem HSV Europapokalsieger? Charly Ferschl Franz Brungs Schorsch Volkert nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 9/20: Wie oft traf Pierre-Michel Lasogga bei Nürnbergs fürchterlicher 0:5-Heimklatsche im Oktober 2013? 2 Mal 3 Mal 4 Mal nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 10/20: Wie oft begegneten sich die beiden Traditionsvereine bislang in der Bundesliga? 52 Mal 58 Mal 64 Mal nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 11/20: Welcher Hamburger und späterer Club-Coach hat die meisten Treffer und Einsätze gegen den FCN? Felix Magath Thomas von Heesen Michael Oenning nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 12/20: Wie lange war der letzte Club-Sieg in Hamburg her, bis Dieter Eckstein ihn 1992 sicherstellte? 5 Jahre 15 Jahre 25 Jahre nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 13/20: Wer musste bei der letzten Partie, dem unerquicklichen 0:1 im Pokal, verletzungsbedingt raus? Kevin Goden Sebastian Kerk Federico Palacios nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 14/20: Als Marek Mintal im Sommer 2004 in Hamburg dreimal traf,… …. gewann der Club mit 4:1. … hieß es am Ende 3:3. … langte das beim 3:4 nicht einmal für einen Zähler. nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 15/20: Wer brachte den FCN bei der ersten Bundesliga-Begegnung im Dezember 1963 in Front? Heinz Strehl Max Morlock Leo Leupold nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 16/20: Apropos Heinz Strehl: Wie oft traf Nürnbergs Bundesliga-Rekordtorschütze beim 5:0-Heimsieg 1965? Kein Mal 2 Mal 3 Mal nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 17/20: Welcher gebürtiger Hamburger schoss Schiedsrichter Kasper im Dezember 1991 die Lichter aus? Kay Friedmann André Golke Dieter Eckstein nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 18/20: Welcher Ex-Spieler des FCN soll beim HSV im Gespräch sein? Abdehamid Sabiri Tobias Kempe Daniel Ginczek nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 19/20: Auf welchen Platz führte Dieter Hecking den Club in der Saison 2010/11? Platz 10 Platz 6 Platz 8 nächste Frage © Herbert Voll © Herbert Voll Frage 20/20: Spielte der Ex-Nürnberger Ewerton beim Hamburger Saisonauftakt gegen Darmstadt? Ja Nein zum Ergebnis © Herbert Voll Quiz erneut starten

Fadi Keblawi