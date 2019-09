Zu große Langeweile: Nationaltrainer Costa Ricas kündigt

"Ich wusste nicht, dass es so langweilig ist, Nationaltrainer zu sein" - vor 3 Minuten

SAN JOSÉ - Sportler sein ist für einige Menschen ein Traumberuf. Auch ein Job als Fußballtrainer klingt für viele spannend.

Der Job als Nationaltrainer war ihm zu "langweilig": Gustavo Matosas. © Moises Castillo/AP/dpa



Doch das ist wohl nicht immer so. Zumindest sieht das Gustavo Matosas so. Er hat bis vor Kurzem die Nationalmannschaft von Costa Rica trainiert. Das Land liegt in Mittelamerika. Doch der Job war im zu öde. Deshalb kündigte er jetzt. "Ich wusste nicht, dass es so langweilig ist, Trainer einer Nationalmannschaft zu sein", sagt Gustavo Matosas zu Reportern. Im Gegensatz zu Fußballvereinen trainieren Nationalmannschaften nicht mehrfach pro Woche. "Ich brauche die tägliche Arbeit mit den Spielern" erklärte er. Manche vermuten nun, dass Gustavo Matosas bald einen Verein im Land Mexiko trainieren könnte.

dpa