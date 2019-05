Zwei für den Club: Schnappt sich der FCN nicht nur Sorg?

Ex-Nationalspieler und Magdeburg-Wirbler stehen vor baldigem Wechsel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Club treibt seine Personalplanung für die anstehende Hoffentlich-Geht's-Wieder-Hoch-Saison entschlossen voran. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht Nürnbergs Zweitligist wider Willen unmittelbar davor, seine ersten Neuzugänge für das Projekt Wiederaufstieg einzutüten.

Im Anflug auf Nürnberg: Oliver Sorg, hier noch im 96er-Dress, wird sich höchstwahrscheinlich bald schon dem FCN anschließen. © dpa / Peter Steffen



Am Dienstag stand - wie Bild und kicker gleichsam meldeten - für Oliver Sorg in Schafhof der obligatorische Medizincheck auf dem Programm. Nachdem der Außenbahnspezialist diesen in der 310Klinik erfolgreich hinter sich gebracht hat, wovon auszugehen ist, gibt es für den Club und seinen künftigen Angestellten eigentlich keinen Hinderungsgrund, die auf drei Jahre angelegte Zusammenarbeit - der kicker nennt bereits die Vertragslaufzeit - zu fixieren. Nachdem letzte Vertragsdetails geklärt sind, wird der 28- Jährige, der in der kommenden Woche 29 wird, seine Unterschrift unter das bis 2022 gültige Arbeitspapier setzen.

Ordentlich Bundesliga-Erfahrung

Angeschoben hatte die Karriere des aus Bodensee-Nähe stammenden Außenverteidigers, der mit Freiburg 2008 deutscher A-Jugend-Meister wurde, einst ein gewisser Marcus Sorg. Nicht verwandt oder verschwägert verhalf diese der jungen Defensivkraft im Breisgau zum Durchbruch. 166 Bundesliga-Partien hat der Mann, der sich auf der rechten Abwehrseite am wohlsten fühlt und dort beim FCN den Abgang von Robert Bauer kompensieren dürfte, seit Januar 2012 bestritten. Für Freiburg und nach dem Abstieg des Sport-Club von 2015 an für Hannover 96, das wie der FCN nach der just beendeten Saison einen neuen Anlauf Richtung Oberhaus nehmen muss.

Nett im Portfolio des Neu-Nürnbergers: Sorg darf sich seit dem 8. Mai 2014 deutscher Nationalspieler nennen. Im Vorfeld der Weltturniers in Brasilien verteidigte Sorg 82 Minuten lang im Hamburger Volkspark für den späteren Weltmeister, was beim Debütantenball gegen Polen (0:0) auch einigermaßen gut gelang, aber nicht dazu führte, dass weitere Einsätze im DFB-Dress folgen sollten.

Felix Lohkemper heißt wahrscheinlich der zweite Neuzugang, den der mit Blick auf seine Wiederaufstiegspläne scheinbar im Eiltempo arbeitende Club alsbald vermelden wird. Wie Sorg kommt auch Lohkemper ablösefrei in die Noris und wird dort - wie der kicker erklärt - ebenfalls einen Dreijahresvertrag erhalten. Der gebürtige Hesse ist 24 Jahre jung, schnell und im Offensivbereich variabel einsetzbar. Ausgebildet wurde der Angreifer unter anderem beim VfB Stuttgart, für dessen Nachwuchs er einst mit Timo Werner stürmte. Zuletzt jagte Lohkemper für Zweitliga-Absteiger Magdeburg dem Leder nach. Neun Torbeteiligungen (sechs Treffer und drei Vorlagen) stehen für den quirligen Sprinter in der abgelaufenen Saison zu Buche.

Zielsicher im Ronhof

Unter dem früheren Club-Coach Michael Oenning, der den Traditionsverein von der Börde trotz einer oft attraktiven Spielidee nicht vor dem Sturz in die Drittklassigkeit bewahren konnte, machte Lohkemper dabei noch einmal einen Schritt nach vorne. So assistierte und traf Nürnbergs Neuzugang bei Oennings Pflichtspielpremiere auf der Magdeburger Bank im Fürther Ronhof jeweils einmal. Beim 2:3 im November reichte das zwar nicht zu einem Punkt, könnte vielleicht aber dennoch als Blaupause für das in der kommenden Saison wieder steigende Frankenderby taugen.

apö