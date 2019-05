Zwei Jahre nach Wechsel: Sabiri tritt gegen Club nach

In Nürnberg verpönter Fußballer sorgt auf Instagram für Diskussionsstoff - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Selten ging beim 1. FC Nürnberg ein Transfer mit mehr Sticheleien über die Bühne, als der von Abdelhamid Sabiri. Knapp zwei Jahre nach seinem unrühmlichen Abgang vom Altmeister, gibt es nun neuen Zündstoff rund um den Offensivmann.

Legte auf Instagram noch einmal den Finger in die Wunde: Der ehemalige Nürnberger Abdelhamid Sabiri. © Sportfoto Zink



Legte auf Instagram noch einmal den Finger in die Wunde: Der ehemalige Nürnberger Abdelhamid Sabiri. Foto: Sportfoto Zink



Dabei begann das Kapitel Sabiri beim 1. FC Nürnberg im Juli 2016 wie eine Märchengeschichte. Vom Regionalligisten Sportfreunde Siegen an den Valznerweiher gekommen, sorgte der Deutsch-Marokkaner erst in der U 23 beim Club für Aufsehen (18 Scorerpunkte in 21 Spielen), ehe ein halbes Jahr später das Profidebüt in der 2. Liga folgte.

Mit feinen Dribblings und vor allem wichtigen Toren gegen Heidenheim und Braunschweig hielt er den Club aus den größten Abstiegssorgen heraus, erhielt einen Lizenzspielervertrag und galt als große Hoffnung für die Zukunft. Diese sah Sabiri allerdings nicht beim damaligen Zweitligisten. Er wollte in die große weite Fußballwelt hinaus und ergriff bei einem Angebot aus England direkt die Flucht. Der frischgebackene Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town bemühte sich intensiv um den damals 20-Jährigen, der Club wollte sein Talent aber nicht ziehen lassen.

Bilderstrecke zum Thema Das Heilmittel in Heidenheim! Sabiri lässt den Club siegen Sapperlot, Sabiri! Bei seinem zweiten Einsatz für die Club-Profis sorgt der kampf- und spielstarke 20-Jährige dafür, dass der FCN in Heidenheim die Oberhand behält. Doch der Außenbahn-Aktionskünstler war nicht der einzige Nürnberg-Youngster, der seinen Teil zum 3:2-Erfolg auf der Ostalb beisteuerte.



Sabiri war das egal, er schwänzte Trainingseinheiten und zeigte große Unlust, weiterhin für den FCN zu spielen. Nach wochenlangem Hin und Her blieb dem damaligen Sportvorstand Andreas Bornemann nichts anderes mehr übrig, als den sturen Wandervogel ziehen zu lassen. Sabiri bekam was er wollte - und hinterließ am Valznerweiher verbrannte Erde.

Seitdem sind knapp zwei Jahre vergangen und Sabiris Traum in England durchzustarten ist klar gescheitert. Lediglich 267 Spielminuten in zwei Spielzeiten (eine Vorlage) zeigen, dass die wohl beste Liga der Welt, der Huddersfield durch den diesjährigen Abstieg ab sofort nicht mehr angehört, aktuell mindestens eine Nummer zu groß für den eigentlich so talentierten Offensivspieler ist. Sein Vertrag in der Grafschaft Yorkshire läuft noch bis 2020, angeblich sollen mit Eintracht Frankfurt und Werder Bremen aber bereits zwei Bundesligisten Interesse am aktuellen U-21-Nationalspieler Deutschlands angemeldet haben.

Fragwürdiges Insagram-Posting

Mit Nürnberg scheint Sabiri auch nach fast zwei Jahren wohl immer noch nicht abgeschlossen zu haben. Am Mittwoch veröffentlichte er auf seinem Instagram-Profil einen Video-Zusammenschnitt, indem sich mehrere Club-Fans kritisch gegenüber seiner Person äußern. Der Zeitpunkt und vor allem der Grund für diesen Post, der klar gegen den 1. FC Nürnberg und seine Anhänger gerichtet ist, ist äußerst fraglich und kaum zu erklären.

Am Ende aber wahrscheinlich nur ein weiteres schwarzes Kapitel in der Märchengeschichte, die doch eigentlich so gut begonnen hatte.

Tim Sohr E-Mail