Zweitliga-Auftakt: In Stuttgart geht's erstklassig los!

STUTTGART

STUTTGART - Es hört sich nicht wie zweite Liga an: VfB Stuttgart gegen Hannover 96, Mario Gomez gegen Ron-Robert Zieler – und mindestens 50.000 Zuschauer im fast ausverkauften Stadion. Viele Fußball-Fans richten ihre Blicke heute (20.30 Uhr/Sky) Richtung Stuttgart.

In Bad Cannstatt starten zwei leidgeprüfte Traditionsklubs unter erstklassigen Bedingungen heute in die Zweitklassigkeit. "Die Vorfreude ist riesengroß", sagte Hannovers Trainer Mirko Slomka. Diese Partie besitze "Bundesliga-Feeling".

Dass beide Teams dennoch eine Etage tiefer antreten, hat mit ihrer desolaten Vorsaison zu tun. Wie schon 2016 stiegen 96 und der VfB ab. Nun beginnen sie unter komplett unterschiedlichen Voraussetzungen. Der VfB sei "der absolute Favorit auf den Aufstieg", betonte nicht nur 96-Torwart Zieler, der vergangene Saison noch für die Schwaben gespielt hatte. Die Stuttgarter nehmen diese Rolle an. "Wir sind gern Favorit", sagte der neue Trainer Tim Walter.

Die Niedersachsen liegen mit ihrer Einschätzung nicht falsch, dass der VfB die besten Voraussetzungen hat. Mit einem Spieleretat von rund 40 Millionen Euro haben die Schwaben den höchsten der Liga. Zudem sind die Kaderplanungen weitgehend abgeschlossen, nachdem Abwehrspieler Timo Baumgartl sich dem niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven angeschlossen hat. Dort unterschrieb der U21-Vize-Europameister bis 2024. Stuttgart kassiert angeblich zwölf Millionen Euro Ablöse.

Sportdirektor Sven Mislintat und Sportvorstand Thomas Hitzlsperger veränderten die Struktur des VfB-Teams nach dem Abstieg massiv, gestalteten die Altersstruktur ausgeglichener und könnten dank ihres komfortablen Budgets sogar noch nachlegen. Zudem steht Coach Walter mit seiner Emotionalität und seinem Selbstbewusstsein für die erhoffte Aufbruchstimmung.

Die Gemütslage bei den 96ern ist gemischter. Auch Slomka gibt sich Mühe, gute Laune zu verbreiten. Leicht ist das aber nicht. Seinen Wunschkader hat der Trainer-Rückkehrer nicht beisammen. Für die Innenverteidigung hätte der 51-Jährige gerne noch jemanden. Aber "wir müssen erst verkaufen, bevor wir etwas machen können", sagte er. Vieles hängt von den Brasilianern Walace und Jonathas ab. Beide würde 96 gerne abgeben, Einnahmen aus ihren Verkäufen könnten im Idealfall reinvestiert werden.

