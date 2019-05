Wie gut der Trainer Ralph Junge wirklich ist, wird man erst wissen, wenn er irgendwann einmal einfach nur Trainer sein darf. Bis dahin lässt sich feststellen: Der Sportdirektor hat in dieser Saison überdurchschnittlich gut Personal rekrutiert und war an der Seitenlinie überdurchschnittlich gut darin, aus einer zunächst nur sehr talentierten auch eine sehr erfolgreiche Mannschaft zu machen. © Sportfoto Zink / Oliver Gold

Ein Sieg zum Heim-Abschied: Falcons überflügeln Hamburg Das war ein Sieg für die Fans! Im letzten Heimspiel der Zweitliga-Saison haben die Nürnberg Falcons am Donnerstagabend noch einmal einen Sieg gefeiert. Gegen die ebenfalls bereits aufgestiegenen Hamburg Towers gewannen die Falken mit drei Punkten Vorsprung. Wir haben die Bilder zum Final-Hinspiel!

Beachtlich gegen die Bayern: Der Club kriegt gute Derby-Noten Lange Zeit hatte der 1. FC Nürnberg an der Sensation schnuppern dürfen, in der Schlussphase schnappen sich die Bayern dann aber doch noch einen Punkt. Für den Club bedeutet das einen unerwarteten Zähler, nach einem spät verschossenen Elfmeter hadert man in der Noris trotzdem ein bisschen mit dem Fußballgott. Kein Grund zum Hadern gibt es bei den Noten für die Club-Jungs - sie sind wirklich formidabel.

Höchststrafe für Seguin: Die Kleeblatt-Noten nach Magdeburg Zwei Patzer, zwei entscheidende Momente: In Magdeburg hat die SpVgg Greuther Fürth am Samstag einen für den Klassenerhalt wichtigen Sieg verpasst - weil die Defensive die Hausherren schon in der ersten Halbzeit zu einfachen Toren einlud. Sie waren dran: So haben Sie die Leistungen der Kleeblatt-Kicker gesehen.