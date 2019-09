So sieht echte Fan-Nähe aus: Beim Rock & Bowl in Fürth haben sich die Thomas Sabo Ice Tigers zwischen rustikaler italienischer Küche und erfrischenden Kaltgetränken auf Tuchfühlung mit ihren Fans begeben. Nürnbergs bissigste Tiger stellten sich Autogrammwünschen, persönlichen Fragen und Fotoanfragen der Dauerkarten-Inhaber, die ein einzigartiges Meet and Greet gewonnen hatten. Hier sind die Bilder! © Sportfoto Zink / Thomas Hahn