Beim Merkendorf-Treffen kamen im Bürgerzentrum Bewohner aus fünf Orten mit dem Namen Merkendorf zusammen. Die Städte liegen in Ost-Holtstein, Thüringen, Oberfranken und sogar in der Steiermark in Österreich. Sie sind durch den „Europäischen Verein Merkendorf“ verbunden. Gänzlich einig darüber, wer denn nun das schönste Merkendorf hat, sind sich die Teilnehmer allerdings immer noch nicht. © Petra Mai