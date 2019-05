In ihrem Jubiläumsjahr ehrt die Uni Erlangen-Nürnberg ihre fertigen Doktoranden zum ersten Mal bei einer gemeinsamen Promotionsfeier aller Fakultäten. Auch, wer vor 15, 25, 50 oder sogar 60 Jahren seine Dissertation abgeschlossen hat, war herzlich eingeladen.

Wann und warum kamen die Deutschen nach Russland? Wie haben sie dort gelebt und warum mussten sie wieder weg? Edwin Warkentin ist Kulturreferent am Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold und er hat auf all diese Fragen eine Antwort.