Hindernis-Parcours überwinden, in die Welt der Piraten eintauchen, Achterbahn fahren oder Wasserspaß erleben: Von der "Virtual Reality"-Achterbahn bis hin zu den Bumperboats auf dem See - der Erlebnispark Schloss Thurn in Heroldsbach hat Attraktionen für die ganze Familie zu bieten, eine ist sogar einmalig in ganz Bayern. Wir nehmen euch mit auf einen Rundgang durch den Freizeitpark.