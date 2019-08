Wie die meisten Profi-Sportler hat auch Hanno Behrens schon im Kindesalter mit seiner Zunft begonnen. Doch als der Mittelfeldspieler am 26. März 1990 in Elmshorn, im hohen Norden, geboren wurde, war er vom fränkischen Fußball noch 643 Kilometer und 25 Jahre entfernt. Beim FC Elmshorn, dem Fußballverein seiner Heimatstadt, fing er mit dem Kicken an. Schon 2005 wechselte der Spieler in die Jugendabteilung des HSV und durchlief von dort weitere Nachwuchsetappen. © Facebook: Hanno Behrens