Egal ob Hund, Katze, Maus oder Vogel: Haustiere sind für viele von uns wie ein weiteres Familienmitglied. Wenn sie von uns gehen, hinterlässt das eine große Lücke in unserem Herzen. Nichtsdestotrotz erinnern wir uns gerne an die schönen und glücklichen Momente mit ihnen - vor allem am Nationaltag des Gedenkens an verstorbene Haustiere. Wir haben einige Erinnerungsfotos unserer Leser zu einer Galerie zusammengestellt. © Susanne Hahn