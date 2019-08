Tennis-Ass Zverev zieht in Montreal ins Achtelfinale ein

MONTREAL - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch beim Masters-Turnier in Montreal gewonnen und ist in das Achtelfinale eingezogen.

Steht in Montreal im Achtelfinale: Alexander Zverev. © Paul Chiasson/The Canadian Press/AP (dpa)



Der Hamburger setzte sich mit 7:6 (7:4), 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie durch. Zverev hatte zunächst ein Freilos. Vor zwei Jahren hatte er das Turnier gewonnen.

Ausgeschieden sind dagegen Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczyk. Struff unterlag dem Georgier Nikolos Bassilaschwili in der zweiten Runde 6:2, 2:6, 3:6. Der Hamburg-Sieger ist damit nächster Gegner von Zverev, der dem Weltranglisten-17. beim Turnier in seiner Heimatstadt erst vor kurzem im Halbfinale hauchdünn unterlegen war.

Zuvor verpasste Gojowczyk den Einzug in die zweite Runde. Der 30-jährige Münchner verlor gegen den an Nummer elf gesetzten Kroaten Borna Coric knapp mit 6:2, 1:6, 6:7 (2:7). In der vergangenen Woche hatte Gojowczyk überraschend das Halbfinale beim ATP-Turnier in Washington erreicht.

