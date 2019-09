Thomas Gottschalk singt auf dem Oktoberfest

vor 26 Minuten

MÜNCHEN - TV-Moderator Thomas Gottschalk (69) hat auf der Wiesn die Festzeltbühne gerockt. Mit den Musikern des Marstall-Festzelts sang der Rockfan am Samstagabend zum Oktoberfest-Auftakt die Lieder "Marmor, Stein und Eisen bricht" von Drafi Deutscher und "Rockin' All Over the World" von Status Quo.

Moderator Thomas Gottschalk (l) im Marstall Festzelt auf der Bühne. © Felix Hörhager (dpa)



Moderator Thomas Gottschalk (l) im Marstall Festzelt auf der Bühne. Foto: Felix Hörhager (dpa)



Gottschalk war mit seiner Lebensgefährtin Karina Mroß aufs Oktoberfest gekommen. Während sie standesgemäß ein Dirndl trug - blau mit rosafarbener Schürze - erschien der Entertainer im weißen T-Shirt mit Hosenträger-Aufdruck und Hofbräuhaus-Werbung - obwohl ausgerechnet dieses Bier nicht im Marstall-Zelt ausgeschenkt wird.

dpa