Torfestival in Bochum - Osnabrück feiert ersten Sieg

vor 1 Stunde

BOCHUM - Der VfL Bochum hat nach spektakulärer Aufholjagd den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Am Freitag musste sich die Mannschaft von Trainer Robin Dutt gegen Arminia Bielefeld nach 0:2-Rückstand und 3:2-Führung mit einem 3:3 (0:0) begnügen.

Sorgte für den Bochumer Ausgleich gegen Bielefeld: Silvere Ganvoula (l). Foto: Guido Kirchner (dpa)



Aufsteiger VfL Osnabrück hat indes seinen ersten Sieg nach der Rückkehr in die 2. Liga gefeiert. Die Niedersachsen gewannen mit 1:0 (0:0) beim SV Sandhausen. Das Tor schoss der kurz zuvor eingewechselte Marcos Alvarez in der 78. Minute per Freistoß. Der Treffer wurde danach noch einmal durch den Videoschiedsrichter überprüft.

Osnabrücks Lukas Gugganig (l) ist im Luftduell mit Sandhausens Rurik Gislason obenauf. Foto: Uwe Anspach (dpa)



Vor 21.708 Zuschauern in Bochum unterlief VfL-Profi Anthony Losilla in der Nachspielzeit (90.+1) ein Eigentor zum Endstand. Zuvor erzielten Andreas Voglsammer (54. Minute) und Fabian Klos (55.) mit einem Doppelschlag die Treffer für die lange überlegen auftretenden Gäste. Danny Blum (74./Foulelfmeter), Silvere Ganvoula (79.) und Simon Zoller (85.) waren in der Schlussphase für Bochum erfolgreich. Nach dem späten Eigentor durch Losilla holte sich Bielefeld zumindest einen Punkt.

dpa